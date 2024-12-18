В Бийске полицейские нашли у рецидивиста четыре мешка конопли

Мужчина заготовил марихуану для личного употребления

18 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские по оперативной информации задержали мужчину и изъяли у него почти 8 кг марихуаны, сообщили в МВД Алтайского края.

Ранее судимый за хранение наркотиков 42-летний горожанин прятал на чердаке бани четыре мешка сушеной конопли.

Подозреваемый рассказал, что собрал растение в поле и хранил для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.