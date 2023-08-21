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В Бийске вандал вырвал сиденье от лавочки

Все произошло на глазах горожан

21 августа 2023, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Бийске вандал вырвал сиденье от лавочки в парке ГДК, пишет "БР".

Все случилось вечером 18 августа на глазах горожан. С выкорчеванной частью скамейки мужчина попытался скрыться, но у ближайших кустов бросил добычу и сбежал.

На месте работали полицейские. Вероятно, преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Бийск Происшествия Вандалы

Комментарии 2

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Гость

09:29:53 21-08-2023

От безнаказанности всё это.

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Гость

11:04:55 21-08-2023

Гость (09:29:53 21-08-2023) От безнаказанности всё это. ... Не только. И от воспитания. Человеку никогда не придет в голову нагадить только потому, что не поймают. А нелюди наоборот - если не поймают, то нагажу. По принципу "сделал гадость - сердцу радость"

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