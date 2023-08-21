В Бийске вандал вырвал сиденье от лавочки
Все произошло на глазах горожан
21 августа 2023, 08:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Бийске вандал вырвал сиденье от лавочки в парке ГДК, пишет "БР".
Все случилось вечером 18 августа на глазах горожан. С выкорчеванной частью скамейки мужчина попытался скрыться, но у ближайших кустов бросил добычу и сбежал.
На месте работали полицейские. Вероятно, преступление попало на камеры видеонаблюдения.
09:29:53 21-08-2023
От безнаказанности всё это.
11:04:55 21-08-2023
Гость (09:29:53 21-08-2023) От безнаказанности всё это. ... Не только. И от воспитания. Человеку никогда не придет в голову нагадить только потому, что не поймают. А нелюди наоборот - если не поймают, то нагажу. По принципу "сделал гадость - сердцу радость"