Все произошло на глазах горожан

21 августа 2023, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске вандал вырвал сиденье от лавочки в парке ГДК, пишет "БР".

Все случилось вечером 18 августа на глазах горожан. С выкорчеванной частью скамейки мужчина попытался скрыться, но у ближайших кустов бросил добычу и сбежал.

На месте работали полицейские. Вероятно, преступление попало на камеры видеонаблюдения.