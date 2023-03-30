В Барнауле пьяный парень разломал три автобусных остановки по пути домой

Правоохранители устанавливают сумму причинённого ущерба

30 марта 2023, 13:47, ИА Амител









Повреждённые остановки / Фото: МВД

В Алтайском крае задержали молодого человека, который ночью повредил остановочные павильоны, сообщает региональное МВД.

Повреждения обнаружили на остановках "Больница РТП", "Санаторий Обь" и "Алтайский садовод", расположенных на Змеиногорском тракте. С заявлением в полицию обратился городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Правоохранители по горячим следам установили личность вандала – им оказался 21-летний местный житель.

"Ночью он был в одном из пивных баров. По пути домой, находясь в состоянии опьянения, разозлился и ударил несколько раз ногами остановки общественного транспорта", – рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту повреждения павильонов проводится проверка. Также устанавливается сумма причинённого ущерба.