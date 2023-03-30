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В Барнауле пьяный парень разломал три автобусных остановки по пути домой

Правоохранители устанавливают сумму причинённого ущерба

30 марта 2023, 13:47, ИА Амител

В Алтайском крае задержали молодого человека, который ночью повредил остановочные павильоны, сообщает региональное МВД.

Повреждения обнаружили на остановках "Больница РТП", "Санаторий Обь" и "Алтайский садовод", расположенных на Змеиногорском тракте. С заявлением в полицию обратился городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Правоохранители по горячим следам установили личность вандала – им оказался 21-летний местный житель.

"Ночью он был в одном из пивных баров. По пути домой, находясь в состоянии опьянения, разозлился и ударил несколько раз ногами остановки общественного транспорта", – рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту повреждения павильонов проводится проверка. Также устанавливается сумма причинённого ущерба.

Комментарии 11

  • ох как он скоро заплачет, запляшет Будет он сроки мотать
    30 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, кто-то убежал, а кто-то не боится светиться
    30 марта, Гость   Ответить
  • Может специально, чтобы не забрали
    30 марта, Гость   Ответить
  • Он и бандеровцев бояться не будет
    30 марта, Гость   Ответить
  • Такой в бою не отступит!
    30 марта, Гость   Ответить
  • В элитке неподалеку живет?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Так красиво сделали остановочки! Идиот, они тебе чем помешали? Сейчас "заварят" железными щитами, из-за одного придурка! Кто воспитал гниду?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Очень активный молодой человек. Силушку богатырскую девать некуда. Отправьте его, пожалуйста, на фронт! Он там окопы копать будет очень энергично.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сила есть,а ума похоже с рождения не дали. Пусть восстанавливает за свой счёт,а то сейчас начнет оправдываться,что пьяный был.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Отправьте его, пожалуйста, на фронт! Он там окопы копать будет очень энергично. _____ Такие активисты незаменимы при штурме, окопы копать для них скучновато будет.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Что за остановки такие хлипкие стали делать? От пинка ломаются)
    31 марта, Гость   Ответить
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