В Барнауле пьяный парень разломал три автобусных остановки по пути домой
Правоохранители устанавливают сумму причинённого ущерба
30 марта 2023, 13:47, ИА Амител
В Алтайском крае задержали молодого человека, который ночью повредил остановочные павильоны, сообщает региональное МВД.
Повреждения обнаружили на остановках "Больница РТП", "Санаторий Обь" и "Алтайский садовод", расположенных на Змеиногорском тракте. С заявлением в полицию обратился городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Правоохранители по горячим следам установили личность вандала – им оказался 21-летний местный житель.
"Ночью он был в одном из пивных баров. По пути домой, находясь в состоянии опьянения, разозлился и ударил несколько раз ногами остановки общественного транспорта", – рассказали в ведомстве.
Сейчас по факту повреждения павильонов проводится проверка. Также устанавливается сумма причинённого ущерба.
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