Собаки, загрызшие ребёнка в Оренбурге, отсидят три недели в приюте и выйдут на улицу

Федеральный закон требует, чтобы агрессивных собак вернули на ту же улицу, где произошла трагедия

17 апреля 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Собак, которые загрызли мальчика в Оренбурге, отловили специалисты, но через три недели их придётся выпустить на свободу на ту же улицу, где произошла трагедия, сообщает мэрия.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них кинулись животные. Дети пытались спрятаться в гаражах, но не получилось. Как оказалось, стая неоднократно нападала на людей. В частности, ранее собаки набросились на девочку, теперь она проходит лечение.

Как утверждают местные жители, никто не хотел решать проблему. Власти города уточнили, что собак уже поймали, но вскоре их придётся отпустить на свободу.

"Представители специализированной организации выезжали на улицу, где произошла трагедия, и обнаружили стаю бродячих псов. Из них три собаки были с бирками. Они не подлежат изъятию – на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания. Четыре небиркованные особи специалисты забрали – в соответствии с нормами федерального закона после совершения всех необходимых манипуляций (стерилизации и установки бирки) через три недели они будут возвращены на место своего обитания", – говорится в сообщении.

В мэрии указали, что жалобы жителей на собак поступали неоднократно. Специалисты выезжали на улицу и забирали безнадзорных животных, но по истечении срока передержки животных возвращали. Как подчеркнул глава Оренбурга Сергей Салмин, власти не могут выйти за рамки закона.