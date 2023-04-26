В Бийске водитель иномарки сбил человека на пешеходном переходе

Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали

26 апреля 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26 апреля в Бийске на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом сообщили на стации скорой помощи.

Авария произошла в районе маслоэкстракционного завода на улице Трофимова. По словам очевидцев, Lexus наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу по зебре.

К месту происшествия вызвали скорую помощь. Первая бригада оказала пострадавшему помощь, а вторая увезла его в больницу.

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