В Бийске вспыхнул частный дом из-за неосторожного обращения с огнем
Пострадали крыша и стены жилища
21 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В Бийске пожарные потушили горящий частный дом в переулке Семена Михайлова. Инцидент случился 20 февраля, сообщили в МЧС Алтайского края.
На момент прибытия огнеборцев из-под крыши строения шел дым. Тушили огонь восемь специалистов на двух единицах техники. Пострадавших нет.
Пройденная пламенем площадь составила 15 "квадратов". Повреждены крыша и стены дома. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
Всего за 20 февраля в крае потушили девять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
10:01:52 21-02-2025
для ТЦ там не место.
видимо все-таки да.