В Бийске вспыхнул частный дом из-за неосторожного обращения с огнем

Пострадали крыша и стены жилища

21 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Бийске пожарные потушили горящий частный дом в переулке Семена Михайлова. Инцидент случился 20 февраля, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия огнеборцев из-под крыши строения шел дым. Тушили огонь восемь специалистов на двух единицах техники. Пострадавших нет.

Пройденная пламенем площадь составила 15 "квадратов". Повреждены крыша и стены дома. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 20 февраля в крае потушили девять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.