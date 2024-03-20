НОВОСТИПроисшествия

В Бийске вспыхнула квартира из-за смартфона на подзарядке

Пожарные спасли трех человек

20 марта 2024, 07:45, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com
Огонь / Источник фото: unsplash.com

Трое человек спасены при пожаре в девятиэтажном доме на улице Советской в Бийске. Возгорание случилось вечером 19 марта из-за телефона на подзарядке.

Как рассказали в МЧС Алтайского края, загорелась квартира на первом этаже. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели домашние вещи на кухне", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребенок, но в одной из комнат оставалась пожилая женщина, а этажом выше двое человек боялись выйти из-за дыма в подъезде. Всех троих спасли пожарные.

Женщину с легкой степенью отравления продуктами горения сотрудники скорой помощи увезли в больницу. Предварительно установлено, что пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования: ребенок играл в телефон на подзарядке, из-за чего загорелся удлинитель.  

Бийск Пожары

Комментарии 6

Avatar Picture
ДВМ

08:23:00 20-03-2024

Возгорание произошло не из- за телефона или его зарядника, а от кустарного или дефектного сетевого удлинителя.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

08:53:45 20-03-2024

От кхитайских телефонов и зарядников может быть что угодно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:48 20-03-2024

Грыша (08:53:45 20-03-2024) От кхитайских телефонов и зарядников может быть что угодно... А бывают разве другие, не-Китайские? После того, как нас покинул ASUS, который по сути тоже китайский, ибо Тайваньский, никого и не осталось... (Samsung тоже производится в КНР, если кто забыл)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:18:39 20-03-2024

Грыша (08:53:45 20-03-2024) От кхитайских телефонов и зарядников может быть что угодно... прошу примеры не китайских телефонов. возможно, вы знаете французские или итальянские бренды, которые производят в ЕС? назовите!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:44 20-03-2024

Элен без ребят (10:18:39 20-03-2024) прошу примеры не китайских телефонов. возможно, вы знаете фр...
Между собрано в Китае и сделано и придумано в Китае огромная разница 🤷‍♂️

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:20 20-03-2024

из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования: ребенок играл в телефон на подзарядке, из-за чего загорелся удлинитель ----- мама будет теперь знать, что так нельзя

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров