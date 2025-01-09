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В столице оперативники накрыли сеть притонов, работавших как массажные салоны

Предполагаемый организатор уже был судим за аналогичное преступление

09 января 2025, 21:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция Москвы выявила сеть притонов, замаскированных под массажные салоны. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Правоохранители задержали семь "участников противоправной деятельности", а также предполагаемого организатора – 38-летнего местного жителя с судимостью за аналогичное преступление.

Кроме того, в ходе дальнейших мероприятий была ликвидирована сеть кол-центров в Иванове, которая координировала работу притонов и занималась поддержкой сайтов и подбором персонала.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемым предъявлены обвинения, в рамках расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

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Комментарии 4

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Олег

22:33:10 09-01-2025

А Барнаул уже не столица, сырная - трансграничная?

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Гость

23:53:59 09-01-2025

разрешили бы уже.
ну смысл с ветряками бороться.
так бы оформились как самозанятые, опять же налоги, отчисления.
лицензирование какое-то сделать.
обязательные тесты раз в месяц, и здесь был бы прибыток.
СРОшечку с членскими взносами.
смысл лядей через облавы гонять, пятерых приняли десять новых приедут.

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Гость

07:46:31 10-01-2025

как массажные салоны --- акт это или массаж можно установить только в ходе контрольного посещения. Какому то оперативнику поручили и он в правильный момент установил, это уже не массаж. И зафиксировал следы преступления

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Гость

08:09:54 10-01-2025

Пора бы уже давно вывести эту деятельность в легальное поле, обложить налогами и лишить криминалитет статьи дохода. Но нет, в лучших скрепных традициях мы продолжаем бороться не пойми с чем.

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