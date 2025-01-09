В столице оперативники накрыли сеть притонов, работавших как массажные салоны
Предполагаемый организатор уже был судим за аналогичное преступление
09 января 2025, 21:45, ИА Амител
Полиция Москвы выявила сеть притонов, замаскированных под массажные салоны. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Правоохранители задержали семь "участников противоправной деятельности", а также предполагаемого организатора – 38-летнего местного жителя с судимостью за аналогичное преступление.
Кроме того, в ходе дальнейших мероприятий была ликвидирована сеть кол-центров в Иванове, которая координировала работу притонов и занималась поддержкой сайтов и подбором персонала.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемым предъявлены обвинения, в рамках расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
22:33:10 09-01-2025
А Барнаул уже не столица, сырная - трансграничная?
23:53:59 09-01-2025
разрешили бы уже.
ну смысл с ветряками бороться.
так бы оформились как самозанятые, опять же налоги, отчисления.
лицензирование какое-то сделать.
обязательные тесты раз в месяц, и здесь был бы прибыток.
СРОшечку с членскими взносами.
смысл лядей через облавы гонять, пятерых приняли десять новых приедут.
07:46:31 10-01-2025
как массажные салоны --- акт это или массаж можно установить только в ходе контрольного посещения. Какому то оперативнику поручили и он в правильный момент установил, это уже не массаж. И зафиксировал следы преступления
08:09:54 10-01-2025
Пора бы уже давно вывести эту деятельность в легальное поле, обложить налогами и лишить криминалитет статьи дохода. Но нет, в лучших скрепных традициях мы продолжаем бороться не пойми с чем.