В столице оперативники накрыли сеть притонов, работавших как массажные салоны

Предполагаемый организатор уже был судим за аналогичное преступление

09 января 2025, 21:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция Москвы выявила сеть притонов, замаскированных под массажные салоны. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Правоохранители задержали семь "участников противоправной деятельности", а также предполагаемого организатора – 38-летнего местного жителя с судимостью за аналогичное преступление.

Кроме того, в ходе дальнейших мероприятий была ликвидирована сеть кол-центров в Иванове, которая координировала работу притонов и занималась поддержкой сайтов и подбором персонала.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемым предъявлены обвинения, в рамках расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.