В Бийске закрыли два вейпшопа, наживавшихся на школьниках

Не в восторге не только рядовые вейперы, но и продавцы

12 октября 2023, 16:54, ИА Амител

В Бийске закрыли два вейпшопа из пяти, работающих поблизости от школ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение Народного фронта со ссылкой на прокуратуру.

"После нашей проверки на исполнение закона о запрете продажи никотиносодержащей продукции вблизи школьных заведений прокуратура серьезно взялась за вейпинг. Как раньше уже не будет! Не в восторге не только рядовые вейперы, но и продавцы – не получится нажиться на школьниках", – отметили активисты.

Общественники надеются, что прокуратура решит вопрос о закрытии оставшихся трех точек.