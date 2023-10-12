В Бийске закрыли два вейпшопа, наживавшихся на школьниках
Не в восторге не только рядовые вейперы, но и продавцы
12 октября 2023, 16:54, ИА Амител
В Бийске закрыли два вейпшопа из пяти, работающих поблизости от школ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение Народного фронта со ссылкой на прокуратуру.
"После нашей проверки на исполнение закона о запрете продажи никотиносодержащей продукции вблизи школьных заведений прокуратура серьезно взялась за вейпинг. Как раньше уже не будет! Не в восторге не только рядовые вейперы, но и продавцы – не получится нажиться на школьниках", – отметили активисты.
Общественники надеются, что прокуратура решит вопрос о закрытии оставшихся трех точек.
09:40:33 13-10-2023
Меня конечно сейчас заминусят) Но лучше вейпы чем сигареты... Раньше везде было накурено и воняло табаком, последние 2 года гораздо лучше! Табачного дыма стало в несколько раз меньше и для некурящих это большой плюс! А чем травятся курящие это их выбор!
09:46:29 13-10-2023
Гость (09:40:33 13-10-2023) Меня конечно сейчас заминусят) Но лучше вейпы чем сигареты..... Так тут же не про отвлеченное "лучше" или "хуже", а про то, что банально нарушался закон. Кто захочет, купит и не в шаговой доступности от школы, в чем проблема? (И да, по опыту нескольких знакомых - от вейпов махом летят зубы. Но это так, к слову)
10:05:33 13-10-2023
Гость (09:46:29 13-10-2023) Так тут же не про отвлеченное "лучше" или "хуже", а про то,... Да согласен! Но я вот не курю и для меня лучше когда курят вейпы))
12:04:24 13-10-2023
Все несколько иначе. Жидкость для заправки вейпов поднялась до 400 руб, с 230 за 3-4 месяца. Испарители также выросли в цене. Заказать что-то из этого разряда по интернету-проблемы. Утверждения чиновников, что вместо безникотиновой жижи продают с никотином-глупость. Ну не выгодно государству, что бы народ перестал покупать сигареты. Себестоимость пачки сигарет,в которой вся таблица Менделеева и отсутствие табака- смехотворна. А цена в магазине сотни % прибыли. Поэтому придумают миллион причин, лишь бы курящий народ вернулся к сигаретам.