Стали известны места, где в России могут запретить курить вейпы

Изменения в правила противопожарного режима подготовило МЧС

11 октября 2023, 17:50, ИА Амител

Вейп / Фото: unsplash.com

МЧС России предложило серьезно ограничить список мест, где можно курить вейпы и другие устройства для потребления никотина. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Проект корректировок в правила противопожарного режима может вступить в силу уже с 1 марта 2025 года. Информация об этом опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Что хочет изменить МЧС?

МЧС предложило внести изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. В пояснительной записке к проекту написано, что он подготовлен по поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Изменения касаются не только вейпов, но и противопожарной безопасности в целом. Внимание уделяется зданиям и транспорту, определяются места размещения и содержание планов эвакуации при пожаре и средств индивидуальной защиты. Регламентируются условия, обеспечивающие пожарную безопасность при хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, актуализированы требования для метрополитенов и так далее.

Например, планируется ввести пункт о том, что если внезапно выключаются гирлянды на мероприятии, то их необходимо снять. Или же внешние блоки кондиционеров предлагается запретить ставить не только в коридорах и на лестничных клетках, но и в холлах, фойе и тамбурах эвакуационных выходов. На частных землях также разрешили жечь траву и мусор, но на специально оборудованных для этого местах. Кроме того, курить сигареты запретили на промышленных объектах в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными материалами.

Что изменится для вейпов?

Формулировку "Запрещается курение" МЧС предлагает дополнить словами "табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции". То есть курить электронные сигареты можно будет только в специальных местах, где курение разрешено.

Где курить вейпы будет нельзя?

Планируется официально запретить в России курить вейпы в общественных местах, на территории школ, больниц, детских садов, складов, в транспорте, в магазинах, на базах и сенокосных угодьях. Сейчас запрещается только курение обычных сигарет, но если закон примут, то там нельзя будет курить и любую никотиносодержащую продукцию.

Закон ещё не вступил в силу?

Нет, пока он в силу ещё не вступил. До 7 ноября будет идти публичное обсуждение проекта. Началось оно 10 октября. Также он проходит антикоррупционную экспертизу. Уже потом проект рассмотрят в правительстве РФ.

А продажу вейпов уже ограничивают?

Да. С 1 июня в России работает закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота электронных сигарет. Купить вейпы можно только в магазинах и павильонах, а дистанционно продавать их нельзя.

Кроме того, с 1 марта 2024 года в России запретят продажу вейпов с ароматизаторами.