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В Бийске женщина "за три подхода" украла две куртки из спортивного магазина

Незаметно срезала магнитные бирки

20 марта 2025, 10:21, ИА Амител

Женщина в куртке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина в куртке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жительницу Бийска задержали по подозрению в серии краж вещей, которые она перепродавала незнакомым людям, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился управляющий спортивным магазином, где в ходе ревизии обнаружилась пропажа двух курток. Правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу.

"С начала месяца женщина трижды незаметно заходила в магазин, срезала магнитные бирки и выносила различную одежду в пакете мимо кассы. Похищенное она сразу продавала случайным прохожим, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Общий ущерб составил около 30 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Кольцо / Фото: pxhere.com/ru/photo/145599

Жительница Бийска украла дорогое кольцо из интернет-магазина

Она не стала забирать покупку в пункте выдачи, однако кольцо все равно "исчезло"
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Криминал

Комментарии 5

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Гость

10:33:57 20-03-2025

три подхода-две куртки- один присест

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Гость

16:11:18 20-03-2025

Гость (10:33:57 20-03-2025) три подхода-две куртки- один присест... Спортсменка однако

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.....

10:35:31 20-03-2025

экпроприировала у экспроприаторов

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Гость

11:29:02 20-03-2025

А точно женщина? Можт это баба была?

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Гость

12:24:17 20-03-2025

На фото ИИ сгенерировал женщину в краденой куртке. В купленной куртке другое будет изображение.

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