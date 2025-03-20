В Бийске женщина "за три подхода" украла две куртки из спортивного магазина

Незаметно срезала магнитные бирки

20 марта 2025, 10:21, ИА Амител

Женщина в куртке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жительницу Бийска задержали по подозрению в серии краж вещей, которые она перепродавала незнакомым людям, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился управляющий спортивным магазином, где в ходе ревизии обнаружилась пропажа двух курток. Правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу.