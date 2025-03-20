В Бийске женщина "за три подхода" украла две куртки из спортивного магазина
Незаметно срезала магнитные бирки
20 марта 2025, 10:21, ИА Амител
Женщина в куртке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае жительницу Бийска задержали по подозрению в серии краж вещей, которые она перепродавала незнакомым людям, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился управляющий спортивным магазином, где в ходе ревизии обнаружилась пропажа двух курток. Правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу.
"С начала месяца женщина трижды незаметно заходила в магазин, срезала магнитные бирки и выносила различную одежду в пакете мимо кассы. Похищенное она сразу продавала случайным прохожим, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Общий ущерб составил около 30 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
10:33:57 20-03-2025
три подхода-две куртки- один присест
16:11:18 20-03-2025
Гость (10:33:57 20-03-2025) три подхода-две куртки- один присест... Спортсменка однако
10:35:31 20-03-2025
экпроприировала у экспроприаторов
11:29:02 20-03-2025
А точно женщина? Можт это баба была?
12:24:17 20-03-2025
На фото ИИ сгенерировал женщину в краденой куртке. В купленной куртке другое будет изображение.