Жительница Бийска украла дорогое кольцо из интернет-магазина
Она не стала забирать покупку в пункте выдачи, однако кольцо все равно "исчезло"
21 января 2025, 19:30, ИА Амител
27-летняя жительница Бийска украла кольцо почти за семь тысяч рублей из пункта выдачи популярного интернет-магазина. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Девушка заказала в интернет-магазине несколько ювелирных изделий. Она долго примеряла их в пункте выдачи, но ушла, ничего не купив.
"Позже при проверке товаров обнаружили пустой футляр. Пропало кольцо стоимостью почти 7 тысяч рублей", – сказано в публикации.
Представитель маркетплейса незамедлительно обратился в полицию.
Правоохранители быстро установили личность подозреваемой и задержали ее. Девушка полностью признала свою вину и вернула похищенное кольцо.
В отношении жительницы Бийска возбуждено уголовное дело. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.
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