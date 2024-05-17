В России стартовал федеральный конкурс рационализаторов

К участию приглашают и алтайские предприятия

17 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Иллюстрация предоставлена КАУ "АЦКР"

С 15 мая 2024 года стартовал прием заявок для участия во II Всероссийском конкурсе массового рационализаторства в рамках нацпроекта "Производительность труда". Цель конкурса – поощрение и распространение изобретательской и инновационной деятельности, а также определение самых активных новаторов страны. Лучшие идеи направят и внедрят для решения актуальных задач производства по всей России. Сбор заявок продлится до 15 сентября 2024 года.

По каким направлениям можно подать заявку?

Участники должны предложить инновационные идеи и подходы для оптимизации процессов, повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий по направлениям:

рацпредложения;

кайдзены;

предложения по улучшению;

проекты повышения операционной эффективности;

предложения по непрерывным улучшениям.

"Для участников конкурса предусмотрено несколько номинаций: лучшая компания по массовой эффективности, лучшая компания по массовой вовлеченности, лучшая компания по росту новых авторов, лучшая компания по массовой продуктивности", – отметил замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития региона Сергей Кореннов.По его словам, предприятия, подавшие заявки на участие в конкурсе, смогут отправить своих сотрудников на тематические онлайн-курсы от партнеров.

Когда и где определят победителей?

В ноябре 2024 года в Екатеринбурге пройдет церемония награждения победителей. Ее организуют в рамках Кубка по рационализации и производительности.

Более подробную информацию можно найти на сайте: http://ratio.worldskills.ru/konkurs.

Конкурс проводит АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" в рамках национального проекта "Производительность труда" при поддержке Минэкономразвития России и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В 2023 году конкурс объединил на своей площадке более 1100 рационализаторов из 120 компаний, таких как госкорпорация "Росатом", госкорпорация "Ростех", ПАО АК "АЛРОСА" и других. Суммарно рационализаторами было подано свыше 4600 рацпредложений.Как ранее сообщал amic.ru, недавно в крае стартовал еще один конкурс. Он ежегодно проходит для наставников организаций из различных сфер деятельности. Причем побороться за победу могут как компании, участвующие в нацпроекте "Производительность труда", так и те, которые в нем не участвуют.

Также представители компаний, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", сразятся в федеральном состязании "Тренер по бережливому производству – 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй". Конкурс дает возможность продемонстрировать свои навыки в профессиональной среде, обменяться успешными практиками и определить направления для личного развития.

Напомним, нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.