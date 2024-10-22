В бийском садике дети спасаются от стаи собак, залезая на горку

Животные протискиваются между прутьев забора, который соответствует нормам антитеррористической защищенности

22 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске бездомные собаки беспрепятственно проникают на территорию детсада, пролезая под забором или между прутьев, и проявляют агрессию по отношению к детям и их родителям, пишет "Бийский рабочий".

Как рассказала изданию мать ребенка, который посещает садик в пер. Липового, собаки некоторое время назад облюбовали территорию дошкольного учреждения. Детям там дают рекомендации: "не гладь собак", "не подходи к ним близко", "если что – забирайся на горку".

"В случае чего воспитатель одна не справится – она одна, двадцать детей и стая собак, примерно десять особей", – подчеркнула женщина.

Родители предполагают, что собак привлекают мусорные баки на углу учреждения, а также этому помогают жители близлежащих домов, которые подкармливают животных.

"Нам говорят, что забор сделан по всем нормам, но в такие щели, на самом деле, любая собака пролезет", – указывает бийчанка.

Власти города заявляют, что собаки чипированы и не подлежат отлову, так как уже были выловлены и возвращены в среду обитания.

Кроме того, как утверждается, ограждения в садике соответствуют нормам антитеррористической защищенности. А усилить конструкцию дополнительно финансовой возможности нет.

Мать другого ребенка рассказала, что на себе испытала агрессию собак, когда пришла за дочкой.

"Сначала одна из них подскочила, следом – остальные, около десяти. Начали кидаться: они не просто лаяли, а пытались укусить. Хорошо, что мужчина, который шел сзади, не растерялся, взял палку и отогнал их от меня. Собаки побежали между двух детских площадок, где гуляли дети: просто пошли сквозь забор и отправились по своим делам", – отметила женщина.

Также были случаи агрессии собак поблизости от детского садика. Например, однажды дворнику пришлось спасать детей, шедших к школе, расположенной на территории, которую стая считает своей.