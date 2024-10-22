В бийском садике дети спасаются от стаи собак, залезая на горку
Животные протискиваются между прутьев забора, который соответствует нормам антитеррористической защищенности
22 октября 2024, 16:40, ИА Амител
В Бийске бездомные собаки беспрепятственно проникают на территорию детсада, пролезая под забором или между прутьев, и проявляют агрессию по отношению к детям и их родителям, пишет "Бийский рабочий".
Как рассказала изданию мать ребенка, который посещает садик в пер. Липового, собаки некоторое время назад облюбовали территорию дошкольного учреждения. Детям там дают рекомендации: "не гладь собак", "не подходи к ним близко", "если что – забирайся на горку".
"В случае чего воспитатель одна не справится – она одна, двадцать детей и стая собак, примерно десять особей", – подчеркнула женщина.
Родители предполагают, что собак привлекают мусорные баки на углу учреждения, а также этому помогают жители близлежащих домов, которые подкармливают животных.
"Нам говорят, что забор сделан по всем нормам, но в такие щели, на самом деле, любая собака пролезет", – указывает бийчанка.
Власти города заявляют, что собаки чипированы и не подлежат отлову, так как уже были выловлены и возвращены в среду обитания.
Кроме того, как утверждается, ограждения в садике соответствуют нормам антитеррористической защищенности. А усилить конструкцию дополнительно финансовой возможности нет.
Мать другого ребенка рассказала, что на себе испытала агрессию собак, когда пришла за дочкой.
"Сначала одна из них подскочила, следом – остальные, около десяти. Начали кидаться: они не просто лаяли, а пытались укусить. Хорошо, что мужчина, который шел сзади, не растерялся, взял палку и отогнал их от меня. Собаки побежали между двух детских площадок, где гуляли дети: просто пошли сквозь забор и отправились по своим делам", – отметила женщина.
Также были случаи агрессии собак поблизости от детского садика. Например, однажды дворнику пришлось спасать детей, шедших к школе, расположенной на территории, которую стая считает своей.
16:44:13 22-10-2024
позор родителям
узнали пришли с собаками разобрались - всего делов
ждут детского трупа что ли?
20:16:28 22-10-2024
Гость (16:44:13 22-10-2024) позор родителямузнали пришли с собаками разобрались - вс... Забили стрелку или провели профилактическую беседу???
Зоозащитники подымут вой громче собачьего.
Вариант - писали про одного полицейского, разбирался с нападением собаки, хозяева смеялись, а он спровоцировал собаку и пристрелил при нападении.
02:40:40 23-10-2024
бийчанин (20:16:28 22-10-2024) Забили стрелку или провели профилактическую беседу???Зоо... по закону разрешен отстрел, какой там вой? зоозащитники в этом случае будут приравниваться к террористам
11:25:16 23-10-2024
бийчанин (20:16:28 22-10-2024) Забили стрелку или провели профилактическую беседу???Зоо... да я не про то писал
любой папаша может взять лопату и сетку и прийти заделать дыры в заборе через которые собаки в детсад залазят. Заодно накидать каких нибудь вонючек для особо изворотливых собак чтоб отпугивали их от территории
хотя конечно это не решение проблемы -стая запросто нападет на какую нибудь бабушку с ребенком ведущую из садика или в садик
23:12:39 22-10-2024
Гость (16:44:13 22-10-2024) позор родителямузнали пришли с собаками разобрались - вс... Только за такие "разборы" типазаконодателями "нашими" , если не ошибаюсь что то в пределах 3-х лет лишения предусмотрены! А вот за то что звери людей грызут и что теме же типазаконодателями ничего не делается для решения этой проблемы , почему то никакой ответственности для них не предусмотрено . ЛИЦИМЕРЫ .......
05:24:54 23-10-2024
Гость (16:44:13 22-10-2024) позор родителямузнали пришли с собаками разобрались - вс...
куда родители придут с собаками? с кем разбираться?
купите запятых. самых дешевых.
09:17:31 23-10-2024
Гость (16:44:13 22-10-2024) позор родителямузнали пришли с собаками разобрались - вс... Позор муниципалитету, и прежде всего руководителю детсада!!!
17:21:06 22-10-2024
Где зоошиза? Хочется послушать их бред.
17:50:55 22-10-2024
Вести из Барнаула. Последние 3 месяца в нашем Октябрьском районе не встречаются бесхозные собаки. Как-то вопрос решается. Боюсь сглазить!
18:15:10 22-10-2024
Дождались! Сестра Ким Чен Ына именовала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками, конкретно назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США». Сразу же вспомнился недавний жизненный анекдот, когда кореец назвал кое-кого собаками, дальше сами знаете)))
08:49:03 23-10-2024
Отстрелять всю стаю, сейчас закон позволяет. Можно и мента знакомого позвать, спровоцировать агрессию и отстрелять.
12:35:31 23-10-2024
Гость (08:49:03 23-10-2024) Отстрелять всю стаю, сейчас закон позволяет. Можно и мента з... Не позволяет. УК РФ Статья 245. В присутствии малолетнего, либо нескольких животных от 3 до 5 лет