В бийской администрации назначили нового заместителя главы города

Елена Максимова заняла кресло, но пока что с приставкой "и.о."

04 апреля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: pexels.com

Новым заместителем главы Бийска по социальным вопросам стала Елена Максимова. Как сообщает "Бийский рабочий", к исполнению обязанностей она приступила с приставкой "и.о.".

Напомним, что ранее эту должность занимала Антонина Мелехова, которая совмещала её с постом руководителя в управлении образования. Теперь же она продолжит работать лишь в управлении.

Максимова ранее уже работала в администрации: с 2005 по 2014 год – в управлении образования, после – завучем в СОШ № 25, а в 2015 году вернулась в управление на должность замглавы. Позднее она перешла на позицию вице-мэра.