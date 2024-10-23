В бийской больнице заявили о росте случаев пневмонии

Кроме того, растет заболеваемость коронавирусом

23 октября 2024, 19:02, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

В Бийске за прошедшую неделю на 60% выросло количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью с пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба бийской горбольницы № 2.

Всего в поликлиники ГБ № 2 на минувшей неделе обратились 618 человек с симптомами ОРВИ. Отмечается, что число пациентов с этим диагнозом постепенно снижается. Вместе с тем все чаще им назначают лечение от коронавируса и пневмонии: выявлено 28 случаев COVID-19 и 42 случая пневмонии.

"При пневмонии мы рекомендуем пациентам придерживаться диеты, богатой белками, витаминами и минералами, чтобы укрепить иммунную систему. Ускорить процесс восстановления помогут фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество витамина С", – рассказала заведующая поликлиникой № 3, врач-пульмонолог Татьяна Майдурова.

В горбольнице отметили, что эксперты советуют ежедневно съедать по меньшей мере пять порций фруктов и овощей: это примерно 400 граммов.