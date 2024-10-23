В бийской больнице заявили о росте случаев пневмонии
Кроме того, растет заболеваемость коронавирусом
23 октября 2024, 19:02, ИА Амител
В Бийске за прошедшую неделю на 60% выросло количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью с пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба бийской горбольницы № 2.
Всего в поликлиники ГБ № 2 на минувшей неделе обратились 618 человек с симптомами ОРВИ. Отмечается, что число пациентов с этим диагнозом постепенно снижается. Вместе с тем все чаще им назначают лечение от коронавируса и пневмонии: выявлено 28 случаев COVID-19 и 42 случая пневмонии.
"При пневмонии мы рекомендуем пациентам придерживаться диеты, богатой белками, витаминами и минералами, чтобы укрепить иммунную систему. Ускорить процесс восстановления помогут фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество витамина С", – рассказала заведующая поликлиникой № 3, врач-пульмонолог Татьяна Майдурова.
В горбольнице отметили, что эксперты советуют ежедневно съедать по меньшей мере пять порций фруктов и овощей: это примерно 400 граммов.
20:18:15 23-10-2024
Новый вид "лечения" на фоне тотального дифицита лекарств и финансов.😳
А если съесть "600" гр.фруктов и овощей- пневмония "быстрее" рассосётся???😁
06:44:12 24-10-2024
Фрукты у нас доступны как никогда, спасибо за совет.
09:45:01 24-10-2024
а как же арбидол? неужели закончился? он же от всего на свете помогает