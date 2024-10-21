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Дистант и досрочные каникулы. На Алтае закрывают школы из-за внебольничной пневмонии

В образовательных учреждениях Алтайского края отмечается рост заболеваемости пневмонией среди детей

21 октября 2024, 14:25, ИА Амител

Пустой класс / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky
Пустой класс / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Как минимум две школы в Алтайском крае приостановили образовательную деятельность в очном формате из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Так, с 15 октября на дистанционное обучение перешла Тальменская СОШ № 1, с 21-го числа – гимназия № 166 в Новоалтайске. По этой же причине осенние каникулы в барнаульской гимназии № 40 начнутся досрочно – с 23 октября. Об этом amic.ru сообщили родители учащихся.

"Наше ведомство выдает предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных организациях в случае получения экстренного извещения о выявлении заболевания среди учащихся. Если таких случаев три и более, учебный процесс приостанавливается в отдельных классах. Если же таких фактов в образовательном учреждении больше десяти, это является основанием для приостановления учебного процесса по решению руководства общеобразовательных организации во всей школе. Это вынужденная мера необходима, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания", – пояснили amic.ru в Роспотребнадзоре.

Информация по общему количеству закрытых школ уточняется.

Алтайский край школы и детсады школы Заболевания

Комментарии 7

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Гость

14:29:48 21-10-2024

Что за зараза ?

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Гость

14:33:47 21-10-2024

опять заболевание которое нельзя назвать?

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Гость

15:00:11 21-10-2024

микоплазменная пневмония, очень заразна.

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Олег

15:42:57 21-10-2024

Пневмония это — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения.
Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней, каждая из которых имеет свою этиологию, патогенез, клиническую картину, рентгенологические признаки, характерные данные лабораторных исследований и особенности терапии.
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Не заявлена причина - Афера 100%
Очередной Корововирус.

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Олег

15:43:53 21-10-2024

В общем случае пневмонии могут быть микробной (бактерии, вирусы, простейшие), токсической, аллергической, аутоиммунной, ожоговой, лучевой этиологии.

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Гость

15:46:58 21-10-2024

средневековая черная чума например протекает в виде пневмонии
помогает только тотальное сидение по домам и на входе день и ночь жечь костер
и периодически мыться уксусом

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Киря

18:12:32 21-10-2024

а сопляки как всегда рады, лишь бы не учится оболтусы.

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