Дистант и досрочные каникулы. На Алтае закрывают школы из-за внебольничной пневмонии

В образовательных учреждениях Алтайского края отмечается рост заболеваемости пневмонией среди детей

21 октября 2024, 14:25, ИА Амител

Пустой класс / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Как минимум две школы в Алтайском крае приостановили образовательную деятельность в очном формате из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Так, с 15 октября на дистанционное обучение перешла Тальменская СОШ № 1, с 21-го числа – гимназия № 166 в Новоалтайске. По этой же причине осенние каникулы в барнаульской гимназии № 40 начнутся досрочно – с 23 октября. Об этом amic.ru сообщили родители учащихся.

"Наше ведомство выдает предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных организациях в случае получения экстренного извещения о выявлении заболевания среди учащихся. Если таких случаев три и более, учебный процесс приостанавливается в отдельных классах. Если же таких фактов в образовательном учреждении больше десяти, это является основанием для приостановления учебного процесса по решению руководства общеобразовательных организации во всей школе. Это вынужденная мера необходима, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания", – пояснили amic.ru в Роспотребнадзоре.

Информация по общему количеству закрытых школ уточняется.