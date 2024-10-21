Дистант и досрочные каникулы. На Алтае закрывают школы из-за внебольничной пневмонии
В образовательных учреждениях Алтайского края отмечается рост заболеваемости пневмонией среди детей
21 октября 2024, 14:25, ИА Амител
Как минимум две школы в Алтайском крае приостановили образовательную деятельность в очном формате из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Так, с 15 октября на дистанционное обучение перешла Тальменская СОШ № 1, с 21-го числа – гимназия № 166 в Новоалтайске. По этой же причине осенние каникулы в барнаульской гимназии № 40 начнутся досрочно – с 23 октября. Об этом amic.ru сообщили родители учащихся.
"Наше ведомство выдает предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных организациях в случае получения экстренного извещения о выявлении заболевания среди учащихся. Если таких случаев три и более, учебный процесс приостанавливается в отдельных классах. Если же таких фактов в образовательном учреждении больше десяти, это является основанием для приостановления учебного процесса по решению руководства общеобразовательных организации во всей школе. Это вынужденная мера необходима, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания", – пояснили amic.ru в Роспотребнадзоре.
Информация по общему количеству закрытых школ уточняется.
14:29:48 21-10-2024
Что за зараза ?
14:33:47 21-10-2024
опять заболевание которое нельзя назвать?
15:00:11 21-10-2024
микоплазменная пневмония, очень заразна.
15:42:57 21-10-2024
Пневмония это — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения.
Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней, каждая из которых имеет свою этиологию, патогенез, клиническую картину, рентгенологические признаки, характерные данные лабораторных исследований и особенности терапии.
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Не заявлена причина - Афера 100%
Очередной Корововирус.
15:43:53 21-10-2024
В общем случае пневмонии могут быть микробной (бактерии, вирусы, простейшие), токсической, аллергической, аутоиммунной, ожоговой, лучевой этиологии.
15:46:58 21-10-2024
средневековая черная чума например протекает в виде пневмонии
помогает только тотальное сидение по домам и на входе день и ночь жечь костер
и периодически мыться уксусом
18:12:32 21-10-2024
а сопляки как всегда рады, лишь бы не учится оболтусы.