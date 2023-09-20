В больницы Карабаха поступило 80 раненых, пятеро скончались

По предварительным данным, из числа пострадавших 15 человек — мирные жители

20 сентября 2023, 00:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, которые получили ранения в результате действий азербайджанских войск, пять человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское агентство "Арменпресс".

Получившие ранения находятся в арцахском Республиканском медицинском центре. По предварительным данным, из числа пострадавших 15 человек – мирные жители.

Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. В Ереване на фоне этого начались митинги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента в Карабахе эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей. Помощь медработников потребовалась пяти взрослым и четырем несовершеннолетним.