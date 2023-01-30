В Британии раскрыли детали разговора с Путиным перед началом СВО

Лидеры государств обсуждали вероятность вступления Украины в НАТО

30 января 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, о чём говорил с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.

По словам Джонсона, во время "очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора" речь шла о необходимости проведения СВО.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идёт речь?" И я ответил: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", – отметил Джонсон.

По его словам, он также предупреждал президента России, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.