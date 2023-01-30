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В Британии раскрыли детали разговора с Путиным перед началом СВО

Лидеры государств обсуждали вероятность вступления Украины в НАТО

30 января 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, о чём говорил с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.

По словам Джонсона, во время "очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора" речь шла о необходимости проведения СВО.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идёт речь?" И я ответил: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", – отметил Джонсон.

По его словам, он также предупреждал президента России, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.

Комментарии 4

  • А если недоразумения , под названием Украина не будет вообще , кого они собираются принимать в НАТО .
    30 января, Гость   Ответить
  • Да. Они также зуб на мясо давали, что НАТО ни на шаг не расширится. И Украина божилась в 1991 году в вечной дружбе с Россией. История показала, что верить нельзя ни одному их слову.
    30 января, Гость   Ответить
  • США как злой спрут, по всему миру сеют перевороты, цветные революции, а то и просто бомбят как Ирак, Ливию... а тут большинство как зомби молятся на их айфоны. Тьфу
    30 января, Гость   Ответить
  • ...большинство как зомби молятся на их айфоны. === А вы еще дисковым телефоном пользуетесь? Сомневаюсь...
    30 января, Гость   Ответить
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