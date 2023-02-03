В Брянской области бессрочно продлили "жёлтый" уровень террористической опасности

Теперь высокий уровень террористический опасности будет действовать там до его отмены

03 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Жёлтый" уровень террористической опасности введён в Брянской области бессрочно. Как сообщает РИА Новости, с 3 февраля он будет действовать до особого распоряжения.

Так, в конце января президент России Владимир Путин внёс изменения в указы о порядке установления уровней террористической опасности и их порядка. Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.

Брянская антитеррористическая комиссия воспользовалась нововведением и теперь высокий уровень террористический опасности будет там действовать до его отмены. Подчёркивается, что он необходим для усиления работы спецслужб, однако и граждане должны в такой период помогать им и сообщать о появлении подозрительных личностей, транспорта и обнаружения бесхозных предметов.

В общественных местах стоит иметь при себе документы, а предоставлять их требуется по просьбе сотрудников правоохранительных органов.