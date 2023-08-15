В Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

Пострадавших среди людей нет, при обстреле со стороны ВСУ погибло животное на сельхозпредприятии

15 августа 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ предотвратили попытку проникновения в районе села Курковичи.

"Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", – заявил глава региона. Он выразил благодарность российским военным и пограничникам, которые отразили атаку.