В Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
Пострадавших среди людей нет, при обстреле со стороны ВСУ погибло животное на сельхозпредприятии
15 августа 2023, 18:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, военнослужащие ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ предотвратили попытку проникновения в районе села Курковичи.
"Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", – заявил глава региона. Он выразил благодарность российским военным и пограничникам, которые отразили атаку.
Комментарии 0