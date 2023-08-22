В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей
22 августа 2023, 19:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.
По его словам, слаженные действия подразделений погрануправления ФСБ по Брянской области, военнослужащих Минобороны и спецподразделений Росгвардии позволили отразить атаку.
Сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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