В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей

22 августа 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, слаженные действия подразделений погрануправления ФСБ по Брянской области, военнослужащих Минобороны и спецподразделений Росгвардии позволили отразить атаку.

Сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей. О пострадавших и разрушениях не сообщается.