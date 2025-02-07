В ЦБ объяснили, зачем в оборот выпустили банкноты пять и десять рублей
Это намного выгоднее и удобнее, говорят в Центробанке
07 февраля 2025, 18:55, ИА Амител
Банкноты номиналом пять и десять рублей снова появились в обороте, так как люди предпочитают бумажные деньги, а их производство выгоднее, чем выпуск монет, сообщили в Telegram-канале Центробанка.
"Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами – они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках. Печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты", – объяснили в ЦБ.
В Центробанке напомнили, что в 2000-х годах банкноты пятирублевого и десятирублевого номинала были популярны, но из-за быстрого износа их заменили более долговечными монетами. Однако ситуация изменилась, и в 2022 году производство банкнот возобновилось.
Теперь банкноты покрывают дополнительным защитным слоем, что увеличивает срок их службы.
19:46:00 07-02-2025
народ !!!
Поставьте + или - если Вам удобнее с бумажной купюрой 5 рублей !
ПЖ.
Я лично предпочитаю До 50 рублей "мелочью".
22:13:04 07-02-2025
Шинник (19:46:00 07-02-2025) народ !!!Поставьте + или - если Вам удобнее с бумажной к... Безнал, карта, телефоном, qr кодом, улыбкой...
В трамвае всё саботируют безнал, жулики 🤬
20:34:36 08-02-2025
Гость (22:13:04 07-02-2025) Безнал, карта, телефоном, qr кодом, улыбкой...В трамвае ... ради интереса сегодня проехал в трамвае по карте - и получилось! мои сведения устарели, поизнаю. раньше терминал не считывал мои картв
20:54:03 07-02-2025
Покупательная способность 10-ти и тем паче 5-ти буржуйских рублей (не в пример советским оставшихся хиляками даже после "оздоровительной" деноминации!) слишком ничтожна, чтобы имело смысл тратиться на изготовление купюр или монет с таким номиналом: их просто быть вообще не должно, а цена могла бы округляться с точностью до полтинника по правилу, известному любому школьнику начальных классов!
15:54:35 08-02-2025
Гость (20:54:03 07-02-2025) Покупательная способность 10-ти и тем паче 5-ти буржуйских р...
Если вы не знаете, то при расчёте наличными итоговая сумма к оплате округляется до рубля, а не до полтинника, причём уже много лет. При расчете безналом этого не требуется, т.к. ден.знаки отсутствуют.
17:02:55 08-02-2025
Гость (20:54:03 07-02-2025) Покупательная способность 10-ти и тем паче 5-ти буржуйских р... Ещё чего! Если надо заплатить 60р, то округлят до 100р? Нет уж! Пусть будет 60, а на оставшиеся можно купить билет ОТ или 2 яблока.
19:34:09 08-02-2025
Гость (17:02:55 08-02-2025) Ещё чего! Если надо заплатить 60р, то округлят до 100р? Нет ... Зато до той же сотни округлят, когда нужно будет заплатить 140 рублей: в конечном итоге переплата за одно полностью компенсируется недоплатой за другое!
15:19:02 09-02-2025
Гость (19:34:09 08-02-2025) Зато до той же сотни округлят, когда нужно будет заплатить 1... Вы такие наивные и 140 округлят до 200
15:38:40 09-02-2025
Гость (19:34:09 08-02-2025) Зато до той же сотни округлят, когда нужно будет заплатить 1... Все цены в магазинах сделают с конечными 56 р. Типа 156, 256, 356 ит.д. В итоге вам посчитают 200,300,400 и далее. Каждые 20 покупок минус 1000р из вашего бюджета. Просто так. В обратную сторону для вас точно не будет работать! Посмотрите сейчас, цены в основном оканчиваются на 9,99. И кому идет последняя копейка? Всегда торговле! Покупателей сотни тысяч в день, неучтенные деньги.
23:59:46 07-02-2025
А 5000 зачем?
12:42:40 08-02-2025
деньги переходят в цифровой формат. В садике на театр сдать просят 480 рублей - сразу головняк....
16:53:44 08-02-2025
Гость (12:42:40 08-02-2025) деньги переходят в цифровой формат. В садике на театр сдать просят 480 рублей - сразу головняк.......
Какая проблема? Если наличкой, то 80р можно как50р и 3 штуки по 10р.
18:21:58 08-02-2025
Гость (16:53:44 08-02-2025) Какая проблема? Если наличкой, то 80р можно как50р и 3... зарплата на карточку, чтобы сдать 480 рублей, надо их сначала снять, в размере 500 или 600 рублей, потом ещё и разменять, либо надеяться, что у воспитателя найдется размен. Наличка - вчерашний день и выбор тех, кто от налогов уходит.
09:01:25 09-02-2025
Гость (18:21:58 08-02-2025) зарплата на карточку, чтобы сдать 480 рублей, надо их сначал...
Еще один отбитый на голову...
12:11:25 09-02-2025
Гость (09:01:25 09-02-2025) Еще один отбитый на голову...... кто у нас тут? мамкин гангста? по факту можешь сказать, зачем сейчас нужен нал, кроме отдаленных районов, где связь не ловит?
12:52:39 09-02-2025
Гость (12:11:25 09-02-2025) кто у нас тут? мамкин гангста? по факту можешь сказать, заче... Да каждый год случаются сбои в банках, даже самых крупных, Люди не могут получить зарплаты и пенсии по несколько дней. Вон прибалты вышли из зоны БРЭЛЛ, им ЕС рассылало предупреждения запасаться налом. Так как при возможном возникновении проблем с электроснабжением не воспользуешься безналичными средствами.
16:08:50 09-02-2025
Гость (12:11:25 09-02-2025) кто у нас тут? мамкин гангста? по факту можешь сказать, заче...
Ух, отключить бы таким как ты интернет на недельки две! А лучше на месяц! Посмотрим, как залопочешь! Очень было бы интересно!
16:21:30 09-02-2025
Гость (16:08:50 09-02-2025) Ух, отключить бы таким как ты интернет на недельки две! ... Ух, мамкин отключатель, по факту есть что сказать? Ну вот кроме апокалипсиса?
15:58:35 08-02-2025
Терпеть не могу бумажные 10- ти и особенно 5- ти рублевки! Одна путаница с ними. Бумажек куча, а толку нет. Мелочь должна быть металлической.
16:58:55 08-02-2025
Гость (15:58:35 08-02-2025) Терпеть не могу бумажные 10- ти и особенно 5- ти рублевки! ... Нарочно собираю 10 рублевые бумажные. Если надо внести через банкомат, то в Сбере, Совкомбанке можно запихивать 10 рублевые и не переплачивать. Жаль, что 5р бумажные не берут! Как бы показывают, что не деньги! Говорят, что Т-банк гооораздо наглее! Их банкоматы 100р не распознают, только начиная с 200р бумажки.
20:31:39 08-02-2025
Гость (16:58:55 08-02-2025) Нарочно собираю 10 рублевые бумажные. Если надо внести через... я 5р сохранил на память - дважды попалась всего. а сейчас понял, что и другие номиналы давно не видел. 100 и 500 лежат в картхолдере на всякий случай. иногда заменяю