Это намного выгоднее и удобнее, говорят в Центробанке

07 февраля 2025, 18:55, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банкноты номиналом пять и десять рублей снова появились в обороте, так как люди предпочитают бумажные деньги, а их производство выгоднее, чем выпуск монет, сообщили в Telegram-канале Центробанка.

"Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами – они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках. Печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты", – объяснили в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что в 2000-х годах банкноты пятирублевого и десятирублевого номинала были популярны, но из-за быстрого износа их заменили более долговечными монетами. Однако ситуация изменилась, и в 2022 году производство банкнот возобновилось.

Теперь банкноты покрывают дополнительным защитным слоем, что увеличивает срок их службы.