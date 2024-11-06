В ЦБ оценили возможность повышения ключевой ставки в декабре

В регуляторе заявили, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо

06 ноября 2024, 22:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051254

Согласно материалам Центрального банка Российской Федерации, на ближайшем заседании в декабре существует высокая вероятность повышения ключевой ставки, хотя это и не является обязательным. Об этом пишет ТАСС.

"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока", – следует из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

Регулятор обращает внимание на то, что для возвращения инфляции к целевому уровню необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.