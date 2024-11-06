В ЦБ оценили возможность повышения ключевой ставки в декабре
В регуляторе заявили, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо
06 ноября 2024, 22:10, ИА Амител
Согласно материалам Центрального банка Российской Федерации, на ближайшем заседании в декабре существует высокая вероятность повышения ключевой ставки, хотя это и не является обязательным. Об этом пишет ТАСС.
"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока", – следует из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
Регулятор обращает внимание на то, что для возвращения инфляции к целевому уровню необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
"Для этого требуется как повышение ключевой ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии", – указывает Банк России.
22:38:26 06-11-2024
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