В ЦБ рассказали, что часть микрозаймов россияне тратят на ставки
Это приводит к росту закредитованности граждан
12 октября 2024, 08:05, ИА Амител
Примерно 20% от выданных микрозаймов россияне тратят на ставки на спорт и онлайн-казино. Это указывает на зависимость граждан от азартных игр и неразумные кредитные расходы, заявил глава департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков, сообщает газета "Известия".
Аналитики отдела сделали вывод на основе данных о тратах нескольких миллионов клиентов МФО. В некоторых организациях доля таких займов превышает среднее значение по рынку, а некоторые клиенты тратят на ставки весь одобренный кредит.
Такое поведение клиентов МФО приводит к увеличению закредитованности из-за высоких процентных ставок. Кочетков призвал граждан быть бдительными и не обращаться к жадным кредиторам, иначе они рискуют столкнуться с высокими ставками и некорректными методами взыскания задолженности.
09:06:17 12-10-2024
Хочешь микрозайм - получи сначала справку от психиатра
09:30:26 12-10-2024
Для этих игроманов микрозаймы и создали
11:22:08 12-10-2024
Почему наркозависмых привлекают к административной ответственности, а игрунов нет. Ведь у них зависимость от ставок и онлайн казино. От них также страдают окружающие как и от наркоманов. Так же страдают их родственники (родители, дети, жёны). Да и простые граждане от них страдают. Ведь из-за того, что эти зависимые не платят по кредитам для остальных граждан повышается процент по кредитам, чтобы компенсировать убытки лиц которые выдают кредиты. Пора уже на законодательном уровне решать этот вопрос. Сколько семей распалась из-за этих игрунов. Сколько детей осталось несчастными в связи с этим.
17:51:44 12-10-2024
Вот власть и прикрыла бы лавочку "гобсеков" (вместе со ставками на спорт и онлайн-казино) или хотя бы законодательно урезала размер начисляемых процентов от суммы микрозайма до более-менее цивилизованного уровня! Зачем позволяет искушать граждан и драть с них потом три шкуры?