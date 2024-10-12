В ЦБ рассказали, что часть микрозаймов россияне тратят на ставки

Это приводит к росту закредитованности граждан

12 октября 2024, 08:05, ИА Амител

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Примерно 20% от выданных микрозаймов россияне тратят на ставки на спорт и онлайн-казино. Это указывает на зависимость граждан от азартных игр и неразумные кредитные расходы, заявил глава департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков, сообщает газета "Известия".

Аналитики отдела сделали вывод на основе данных о тратах нескольких миллионов клиентов МФО. В некоторых организациях доля таких займов превышает среднее значение по рынку, а некоторые клиенты тратят на ставки весь одобренный кредит.

Такое поведение клиентов МФО приводит к увеличению закредитованности из-за высоких процентных ставок. Кочетков призвал граждан быть бдительными и не обращаться к жадным кредиторам, иначе они рискуют столкнуться с высокими ставками и некорректными методами взыскания задолженности.