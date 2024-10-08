Жители Алтайского края должны заплатить 4,4 млрд руб. имущественных налогов

Уведомления на оплату налогов на имущество, землю и транспорт за 2023 год должны поступить в срок до 1 ноября

08 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в срок до 2 декабря должны заплатить 4,421 миллиарда имущественных налогов за 2023 год. Это на 5,6% больше, чем годом ранее. Основная доля начислений пришлась на собственников транспортных средств: суммарно они обязаны заплатить 2,3 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

"Рост по транспортному налогу составил 3,6%. Он исчислен 501 тыс. жителей Алтайского края по 718,4 тысячи различных транспортных средств. Но все-таки большинство наших граждан владеют легковыми автомобилями с мощностью до 150 лошадиных сил", – рассказал руководитель ведомства.

Еще 1,5 миллиарда рублей в бюджет региона должны заплатить 857 тысяч владельцев имущества. Налог был исчислен по 686 тысячам объектов капстроительства, 65% из которых – квартиры и комнаты. Сумма этого налога увеличилась на 14,7%.

При этом начисления по земельному налогу в сравнении с 2023-м уменьшились на 6,2%. В прошлом году ФНС разослала уведомления на общую сумму 631,6 млн рублей, а в 2024-м – на 592 млн, отметил Алексей Легостаев.