В ЦБ РФ допустили возможность повышения ключевой ставки в сентябре

Зампред Центробанка Заботкин отметил, что для сохранения показателя нужна реализация каких-либо деинфляционных рисков. На данный момент их не наблюдается

09 августа 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк допускает повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров в сентябре. Об этом в интервью газете "Известия" заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца 2023 года в 8,5% допускает возможность неизменности. При этом если совет директоров в прошлом релизе допустил возможность увеличения показателя, то сделать это могут уже на следующем заседании.

Чтобы ставка в результате осталась на предыдущем уровне, необходима реализация каких-либо деинфляционных рисков. На данный момент их не наблюдается.

Напомним, что 2 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. До этого она не менялась почти год – с сентября 2022 года.