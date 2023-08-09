В ЦБ РФ допустили возможность повышения ключевой ставки в сентябре
Зампред Центробанка Заботкин отметил, что для сохранения показателя нужна реализация каких-либо деинфляционных рисков. На данный момент их не наблюдается
09 августа 2023, 15:45, ИА Амител
Центробанк допускает повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров в сентябре. Об этом в интервью газете "Известия" заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца 2023 года в 8,5% допускает возможность неизменности. При этом если совет директоров в прошлом релизе допустил возможность увеличения показателя, то сделать это могут уже на следующем заседании.
Чтобы ставка в результате осталась на предыдущем уровне, необходима реализация каких-либо деинфляционных рисков. На данный момент их не наблюдается.
Напомним, что 2 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. До этого она не менялась почти год – с сентября 2022 года.
16:09:53 09-08-2023
Видимо после выборов сразу, на 5 процентных пункта)
17:13:00 09-08-2023
Лучше бы сразу подняли на 3-5%, а потом снижали понемногу, инфляцию прижали бы, а экономика развивается лучше в ожидании снижения ставки, чем повышения
23:34:30 09-08-2023
Опять все ценники переклеивать, надоело уже.