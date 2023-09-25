В центре Барнаула на улице умер человек
На месте работает полиция
25 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на Социалистическом проспекте напротив кинотеатра "Мир" умерла женщина, сообщил amic.ru очевидец.
Прикрытое тело лежит рядом с входом в "Марию-Ра". На месте происшествия работают полицейские.
Напомним, это уже второй случай за день в городе. Утром 25 сентября также умер человек на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова.
Позднее очевидцы рассказали, что погибшим оказался "прилично одетый" пожилой мужчина около 70 лет, который сначала с больным видом сидел на корточках, а потом скончался. Причем еще перед этим ему вызвали скорую, но было уже поздно.
12:55:54 25-09-2023
Про талончики к терапевту через 2 недели тут уже писали
13:13:30 25-09-2023
Гость (12:55:54 25-09-2023) Про талончики к терапевту через 2 недели тут уже писали... Врачи сами массово мрут от сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя лечится всё простой сменой питания без каких-либо лекарств. По теме рекомендую прочитать книгу: "Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний" Дин Орниш и Энн Орниш. В интернете легко найти аудиокнигу.
13:07:27 25-09-2023
Вот оно и повышение пенсионного возраста и медицина попвская
19:25:02 25-09-2023
Гость (13:07:27 25-09-2023) Вот оно и повышение пенсионного возраста и медицина попвская... А раньше, до повышения пенсионного возраста и Попова все поголовно до 100 доживали. И умер он потому, что на пенсию не успел выйти в 70? Или навальнятам лишь бы власть похаять.
13:08:16 25-09-2023
Ужасный климат и дурное питание из всем известных сетей "лучших людей" начинает собирать свой ужасный "урожай". И то ли ещё будет!
13:57:19 25-09-2023
Гость (13:08:16 25-09-2023) Ужасный климат и дурное питание из всем известных сетей "луч... И что же там такого дурного? Не нравится - не берите. Выбор сейчас большой.
14:01:39 25-09-2023
Гость (13:57:19 25-09-2023) И что же там такого дурного? Не нравится - не берите. Выбор ... Не всем зарплата позволяет выбирать.
20:25:41 25-09-2023
Гость (14:01:39 25-09-2023) Не всем зарплата позволяет выбирать.... Просто ленивый или гурман. Купил каши за копейки, немного мяса, сметаны у деревенских продавцов и вот тебе нормальная еда. Не всякие там чипсы и макдаки.
13:17:25 25-09-2023
Так-то дежурные врачи работают в момент прихода в поликлинику, день в день, без проблем.
13:25:15 25-09-2023
Гость (13:17:25 25-09-2023) Так-то дежурные врачи работают в момент прихода в поликлиник... Врачи то работают, но лечить особо не хотят. полгода хожу с давлением 150\100 к терапевту. Все лечение - попейте эти таблетки, придете через месяц. Не помогло - тогда вот эти и т.д. по кругу. Ни обследований, ни направления к кардиологу...
13:39:48 25-09-2023
Гость (13:25:15 25-09-2023) хожу с давлением 150\100 к терапевту. Сочувствую, но ещё лет 8 назад навсегда избавился от от гипертонии простой сменой питания. Всё есть в книге, которую советовал выше. Ещё есть уже ставшая классикой книга "Супер сердце. Революционное исследование о связи сердечно-сосудистой системы и питания" Колдуэлл Эссельстин.
13:52:09 25-09-2023
Гость (13:39:48 25-09-2023) Сочувствую, но ещё лет 8 назад навсегда избавился от от гипе... У нас начальник от гипертонии избавился тогда, когда у него онкологию заподозрили, и он от переживаний потерял аппетит и сильно похудел. Гипертония прошла, но другие проблемы со здоровьем начались.
13:40:06 25-09-2023
Гость (13:25:15 25-09-2023) Врачи то работают, но лечить особо не хотят. полгода хожу с ... а вы такой скромный человек, попросить-настоять не можете? или просто погундеть хочется?
13:45:48 25-09-2023
Гость (13:25:15 25-09-2023) Врачи то работают, но лечить особо не хотят. полгода хожу с ... Позвоните в кардиоцентр (пересечение Юрина и Малахова) и спросите, как к ним попасть на обследование. Выясните всё. Если нужно направление от терапевта, то терапевту так и говорите - мне нужно направление в кардиоцентр. Обоснование - назначенное в поликлинике лечение не помогает. Полгода безрезультатно.
14:06:47 25-09-2023
Гость (13:45:48 25-09-2023) Позвоните в кардиоцентр (пересечение Юрина и Малахова) и спр... Чтобы попасть к терапевту - две недели ждать. От него с направлением к кардиологу - того больше. Моя мама-инвалид, перенесшая в свое время операцию на сердце, ждала талон к кардиологу 1,5 месяца, не считая похода к терапевту.
15:34:46 25-09-2023
Гость (14:06:47 25-09-2023) Чтобы попасть к терапевту - две недели ждать. От него с напр... Человек выше написал, что ходит к терапевту уже полгода. Т.е. уже несколько раз был у терапевта. Так уж еще раз можно сходить? Только настоять при этом на направлении в кардиоцентр. Что касается вашей мамы, если у неё критическая ситуация, вызывайте скорую и кладите в больницу.
15:35:59 25-09-2023
Гость (14:06:47 25-09-2023) Чтобы попасть к терапевту - две недели ждать. От него с напр... И дополню, я с ребенком(!) ждала талон к кардиологу три месяца. Было плохое ЭКГ. В итоге плюнули и пошли платно.
19:05:57 25-09-2023
Гость (13:25:15 25-09-2023) Врачи то работают, но лечить особо не хотят. полгода хожу с ... полгода ходите с давлением? сходите за 1500 к нормальному кардиолога, пожалейте себя.
16:22:23 25-09-2023
Самое умное к старости из Барнаула бежать как можно дальше на запад, где и климат, и питание лучше.
16:35:49 25-09-2023
Гость (16:22:23 25-09-2023) Самое умное к старости из Барнаула бежать как можно дальше н... К старости уже не спасет ничего. там всю жизнь нужно жить.
16:38:37 25-09-2023
Как дети малые: талонов нет, на прием не попасть?Никто не знает законов? 14 дней нет услуги звоните в свою страховую, перезванивают сами - заберите талон. 4 раза так талоны давали на узи и в диагностический.
16:59:23 25-09-2023
А кто-нибудь реально знает кого-нибудь, кого реально вылечили-то? Я, например, знаю только тех, кто регулярно ходит по врачам, тратит на это кучу времени, сил, денег на них и на лекарства, а всё также болеют и умирают. И даже раньше тех, кто туда не ходит, как, например, я.
20:36:26 25-09-2023
Гость (16:59:23 25-09-2023) А кто-нибудь реально знает кого-нибудь, кого реально вылечил... Здрасьте... по-вашему, медицина вообще штука бесполезная? Но нет, реально вылечивают и спасают. Да, умирают все, но кто-то - раньше, кто-то позже. И многое здесь зависит от того - лечат человека или нет. Например, моя бабушка благодаря кардиостимулятору прожила до 90 лет (из них около 40 лет с кардиостимулятором). Без него умерла бы гораздно раньше.