В центре Барнаула на улице умер человек

На месте работает полиция

25 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на Социалистическом проспекте напротив кинотеатра "Мир" умерла женщина, сообщил amic.ru очевидец.

Прикрытое тело лежит рядом с входом в "Марию-Ра". На месте происшествия работают полицейские.

Напомним, это уже второй случай за день в городе. Утром 25 сентября также умер человек на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова.

Позднее очевидцы рассказали, что погибшим оказался "прилично одетый" пожилой мужчина около 70 лет, который сначала с больным видом сидел на корточках, а потом скончался. Причем еще перед этим ему вызвали скорую, но было уже поздно.