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В центре Барнаула несколько домов остались без холодной воды из-за аварии. Обновлено

Специалисты уже ведут ремонтные работы

05 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Часть жителей центра Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопроводе в колодце, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Коммунальная авария случилась на пересечении Молодежной и Красноармейского. На месте уже работают специалисты.

На время ремонта холодного водоснабжения нет по адресам: 

  • ул.  Молодежная, 40-52, 37, 39, 21, 29а,
  • пр. Красноармейский, 106. 

Для жителей организовали подвоз воды по ул. Молодежная, 37 и 39. 

Ориентировочное время завершения работ — 12:00. 

Обновлено в 12:49. Повреждение устранили в 12:25. Водоснабжение восстановили, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Барнаул отключения

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