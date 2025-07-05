В центре Барнаула несколько домов остались без холодной воды из-за аварии. Обновлено

Специалисты уже ведут ремонтные работы

05 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Часть жителей центра Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопроводе в колодце, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Коммунальная авария случилась на пересечении Молодежной и Красноармейского. На месте уже работают специалисты.

На время ремонта холодного водоснабжения нет по адресам:

ул. Молодежная, 40-52, 37, 39, 21, 29а,

пр. Красноармейский, 106.

Для жителей организовали подвоз воды по ул. Молодежная, 37 и 39.

Ориентировочное время завершения работ — 12:00.

Обновлено в 12:49. Повреждение устранили в 12:25. Водоснабжение восстановили, сообщили в "Росводоканале Барнаул".