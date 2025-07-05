В центре Барнаула несколько домов остались без холодной воды из-за аварии. Обновлено
Специалисты уже ведут ремонтные работы
05 июля 2025, 10:40, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Часть жителей центра Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопроводе в колодце, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Коммунальная авария случилась на пересечении Молодежной и Красноармейского. На месте уже работают специалисты.
На время ремонта холодного водоснабжения нет по адресам:
- ул. Молодежная, 40-52, 37, 39, 21, 29а,
- пр. Красноармейский, 106.
Для жителей организовали подвоз воды по ул. Молодежная, 37 и 39.
Ориентировочное время завершения работ — 12:00.
Обновлено в 12:49. Повреждение устранили в 12:25. Водоснабжение восстановили, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
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