Третий этап испытаний теплосетей стартует в Барнауле 7 июля. Где отключат горячую воду
Часть барнаульцев останется без горячей воды до 21 июля включительно
07 июля 2025, 07:16, ИА Амител
С 7 июля в Барнауле начинается третий этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.
Гидравлические испытания и последующее устранение дефектов будут проводить до 21 июля включительно в контурах М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте - серый и желтый контуры.
Под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспекта Строителей и Социалистического проспекта. Также Октябрьский район - вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города - Комсомольский проспект и проспект Ленина - до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.
Четвертый этап
С 28 июля по 11 августа включительно горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – синий и фиолетовый контуры.
Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.
Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.
15:55:36 01-07-2025
Вопрос когда подключат Балтийскую, обещали 30.07, горячей воды так и нет.
08:49:29 04-07-2025
ВЕРА (15:55:36 01-07-2025) Вопрос когда подключат Балтийскую, обещали 30.07, горячей во... согласно обещанному и включим 30.07
09:32:26 07-07-2025
Гость (08:49:29 04-07-2025) согласно обещанному и включим 30.07... только тариф не забудьте добавить.
ну это я так, мало ли... а то забудете...
15:58:03 01-07-2025
При повышенных тарифах ЖКХ выглядит прям как издёвка над людьми.
10:05:36 07-07-2025
Гость (15:58:03 01-07-2025) При повышенных тарифах ЖКХ выглядит прям как издёвка над люд... выше сервис - больше оплата.