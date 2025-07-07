Часть барнаульцев останется без горячей воды до 21 июля включительно

07 июля 2025, 07:16, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

С 7 июля в Барнауле начинается третий этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.

Гидравлические испытания и последующее устранение дефектов будут проводить до 21 июля включительно в контурах М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте - серый и желтый контуры.

Под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспекта Строителей и Социалистического проспекта. Также Октябрьский район - вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города - Комсомольский проспект и проспект Ленина - до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.

Четвертый этап

С 28 июля по 11 августа включительно горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – синий и фиолетовый контуры.

Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.

Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.