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В центре Барнаула остановили незаконную торговлю пиротехникой

Предприимчивый мужчина продавал фейерверки у "Сити-центра"

26 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Несанкционированная торговля пиротехникой / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Центральном районе Барнаула специалисты госпожнадзора выявили случай несанкционированной продажи пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"У торгового комплекса "Сити-центр" предприимчивый гражданин продавал опасный товар всем желающим", – рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что за нелегальную продажу пиротехники грозит серьезный штраф.

Он подчеркнул, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 30 до 40 тыс. рублей, возможна конфискация товара.

Исключение составляют пиротехнические изделия первого класса, такие как хлопушки и бенгальские свечи, которые можно продавать детям с 10 лет.

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Барнаул фейерверк торговля Нарушения МЧС

Комментарии 6

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Гость

16:43:04 26-12-2024

"У торгового комплекса "Сити-центр" предприимчивый гражданин продавал опасный товар всем желающим", — рассказали в ведомстве. - А где-то, в др. месте как-то по-другому продают? Не всем желающим, а только через одного желающего?

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Гость

17:17:40 26-12-2024

Гость (16:43:04 26-12-2024) "У торгового комплекса "Сити-центр" предприимчивый гражданин... Конкретно он продавал всем желающим ) Хотя обязан был не всем.

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Musik

18:15:56 26-12-2024

Вы как новости не читаете.
Щас поди на Лубянке... Дает...

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Гость

20:23:11 26-12-2024

Подослали какого нибудь подростка специально-100%

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Гость

07:52:13 27-12-2024

Наверное специально симпатичную девочку на проверку послали, чтобы нарушитель захотел исправиться

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Гость

16:09:30 27-12-2024

тут нараене рядом с Пионером постоянно дети сопливые пыжи какие-то лопают, спать невозможно

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