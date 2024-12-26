В центре Барнаула остановили незаконную торговлю пиротехникой

Предприимчивый мужчина продавал фейерверки у "Сити-центра"

26 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Несанкционированная торговля пиротехникой / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Центральном районе Барнаула специалисты госпожнадзора выявили случай несанкционированной продажи пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"У торгового комплекса "Сити-центр" предприимчивый гражданин продавал опасный товар всем желающим", – рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что за нелегальную продажу пиротехники грозит серьезный штраф.

Он подчеркнул, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 30 до 40 тыс. рублей, возможна конфискация товара.

Исключение составляют пиротехнические изделия первого класса, такие как хлопушки и бенгальские свечи, которые можно продавать детям с 10 лет.