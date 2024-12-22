НОВОСТИОбщество

В Госдуме хотят оставить россиян без фейерверков на Новый год

Это связано с участившимися "мини-терактами" и поджогами

22 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru
Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в ряде городов произошли "мини-теракты" и поджоги. Он также указал, что дешевые некачественные фейерверки представляют серьезную угрозу.

Кирьянов подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильной обстановки пиротехника может стать инструментом преступлений.

"Пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в нынешних условиях представляет куда большую угрозу", – считает депутат.

Он предложил запретить продажу фейерверков в праздничные дни и начать проводить рейды для проверки лицензий. По мнению Кирьянова, стоит разрешить лишь бенгальские огни.

Кроме того, депутат призвал продавцов фейерверков быть внимательными к покупателям с подозрительным поведением, при необходимости вызывать полицию.

"Новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций", – отметил парламентарий.

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

В Госдуме напомнили, что за "нелегальные салюты" грозит огромный штраф

Продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, отметил депутат
НОВОСТИОбщество
Госдума депутаты фейерверк

Комментарии 11

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Гость

11:11:55 22-12-2024

Член партии Единая Россия...
В каких войсках служил этот специалист по пиротехнике?

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Гость

11:24:50 22-12-2024

А дорогие некачественный можно? А дешёвые качественные?

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Гость

11:34:08 22-12-2024

Я сам могу сделать такую пиротехнику, которая в магазине никогда не продавалась и не будет продаваться. Так говорит мой знакомый, которому в прошлом году чуть руку не оторвало. Запреты на продажу пиротехники это как запрет на продажу алкоголя. Будут делать сами как самогон.

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Musik

23:21:07 22-12-2024

Гость (11:34:08 22-12-2024) Я сам могу сделать такую пиротехнику, которая в магазине ник... Вы что, реально такой кулибин в мвд?
Явитесь сами в ближайший военкомат или как?
Подумайте. Но недолго

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Гостья

12:28:18 22-12-2024

Когда Госдума уйдёт на каникулы?!

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Гость

13:22:12 22-12-2024

Думаю, есть резон ограничить ассортимент на некоторое время. Слишком много поджигателей развелось.

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Гость

13:34:30 22-12-2024

Более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки совершено в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Кхм...

13:49:42 22-12-2024

А столовые ножи и вилки ещё не нужно в полиции регистрировать?

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Олег

15:06:41 22-12-2024

Нет петардастам!
Автосигнализации с звуковыми эффектами лучше запретите - у всех обратная связь есть.

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Гость

12:29:18 23-12-2024

Всегда удивляло, почему при таком талантливом народе, в госдуме сидят такие ущербные жулики.

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ППШариков

14:54:37 23-12-2024

Бенгальские огни и хлопушки с конфетти, вполне достаточный ассортимент для Нового года, а взрыв- пакеты размером с бочку и петарды как небольшая ПТУРС лучше в зоне СВО применять.

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