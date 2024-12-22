В Госдуме хотят оставить россиян без фейерверков на Новый год

Это связано с участившимися "мини-терактами" и поджогами

22 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в ряде городов произошли "мини-теракты" и поджоги. Он также указал, что дешевые некачественные фейерверки представляют серьезную угрозу.

Кирьянов подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильной обстановки пиротехника может стать инструментом преступлений.

"Пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в нынешних условиях представляет куда большую угрозу", – считает депутат.

Он предложил запретить продажу фейерверков в праздничные дни и начать проводить рейды для проверки лицензий. По мнению Кирьянова, стоит разрешить лишь бенгальские огни.

Кроме того, депутат призвал продавцов фейерверков быть внимательными к покупателям с подозрительным поведением, при необходимости вызывать полицию.