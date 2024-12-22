В Госдуме хотят оставить россиян без фейерверков на Новый год
Это связано с участившимися "мини-терактами" и поджогами
22 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что в ряде городов произошли "мини-теракты" и поджоги. Он также указал, что дешевые некачественные фейерверки представляют серьезную угрозу.
Кирьянов подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильной обстановки пиротехника может стать инструментом преступлений.
"Пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в нынешних условиях представляет куда большую угрозу", – считает депутат.
Он предложил запретить продажу фейерверков в праздничные дни и начать проводить рейды для проверки лицензий. По мнению Кирьянова, стоит разрешить лишь бенгальские огни.
Кроме того, депутат призвал продавцов фейерверков быть внимательными к покупателям с подозрительным поведением, при необходимости вызывать полицию.
"Новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций", – отметил парламентарий.
11:11:55 22-12-2024
Член партии Единая Россия...
В каких войсках служил этот специалист по пиротехнике?
11:24:50 22-12-2024
А дорогие некачественный можно? А дешёвые качественные?
11:34:08 22-12-2024
Я сам могу сделать такую пиротехнику, которая в магазине никогда не продавалась и не будет продаваться. Так говорит мой знакомый, которому в прошлом году чуть руку не оторвало. Запреты на продажу пиротехники это как запрет на продажу алкоголя. Будут делать сами как самогон.
23:21:07 22-12-2024
Гость (11:34:08 22-12-2024) Я сам могу сделать такую пиротехнику, которая в магазине ник... Вы что, реально такой кулибин в мвд?
Явитесь сами в ближайший военкомат или как?
Подумайте. Но недолго
12:28:18 22-12-2024
Когда Госдума уйдёт на каникулы?!
13:22:12 22-12-2024
Думаю, есть резон ограничить ассортимент на некоторое время. Слишком много поджигателей развелось.
13:34:30 22-12-2024
Более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки совершено в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
13:49:42 22-12-2024
А столовые ножи и вилки ещё не нужно в полиции регистрировать?
15:06:41 22-12-2024
Нет петардастам!
Автосигнализации с звуковыми эффектами лучше запретите - у всех обратная связь есть.
12:29:18 23-12-2024
Всегда удивляло, почему при таком талантливом народе, в госдуме сидят такие ущербные жулики.
14:54:37 23-12-2024
Бенгальские огни и хлопушки с конфетти, вполне достаточный ассортимент для Нового года, а взрыв- пакеты размером с бочку и петарды как небольшая ПТУРС лучше в зоне СВО применять.