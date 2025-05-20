В центре Барнаула установят 13 умных светофоров

Большая часть из них появится на Красноармейском проспекте

20 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Светофор / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Еще 13 умных светофоров с современными дорожными контроллерами и детекторами транспорта установят в центре Барнаула, сообщили в мэрии.

12 из них появятся на проспекте Красноармейском. Еще один – на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова.

"Установка оборудования интеллектуальной транспортной системы позволит повысить пропускную способность дорог с учетом меняющихся пешеходных и транспортных потоков в зависимости от времени суток и погодных условий для минимизации возникновения заторов", – рассказали в администрации.

Подрядчик выполнит работы до 30 сентября. На эти цели из федерального бюджета выделили 38,6 млн рублей по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".