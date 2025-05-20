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В центре Барнаула установят 13 умных светофоров

Большая часть из них появится на Красноармейском проспекте

20 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Светофор / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
Светофор / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Еще 13 умных светофоров с современными дорожными контроллерами и детекторами транспорта установят в центре Барнаула, сообщили в мэрии.

12 из них появятся на проспекте Красноармейском. Еще один – на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова.

"Установка оборудования интеллектуальной транспортной системы позволит повысить пропускную способность дорог с учетом меняющихся пешеходных и транспортных потоков в зависимости от времени суток и погодных условий для минимизации возникновения заторов", – рассказали в администрации.

Подрядчик выполнит работы до 30 сентября. На эти цели из федерального бюджета выделили 38,6 млн рублей по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Барнаул светофоры дорожное движение

Комментарии 11

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Гость

11:11:53 20-05-2025

Самый "умный" светофор, это выключеный светофор.
При отключеных светофора не бывает пробок.
Пример: когда ожидают кортеж старших и заранее отключают светофоры.
Но тут вторая проблема, уменьшается расход топлива и Сечины, Мюплеры, ..., начинают бедненький.

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Гость

11:27:10 20-05-2025

Умные работать не будут!

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Гость

12:03:44 20-05-2025

Привет пробки. Там где "умные" - порядка никогда не будет.

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Гость

12:21:30 20-05-2025

так, только не говорите что по ленинскому уже установили такое - да так что ездить в любое время дня и ночи стало невозможно, красные волны всегда, чтоб не расслаблялись

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мимопроходил

12:38:06 20-05-2025

теперь в "умных" пробках стоять будут

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Гость

14:08:29 20-05-2025

Вы козырьки от солнца лучше поставьте на имеющиеся, в солнечную погоду даже новые светодиодные бывает засвечивает так, что даже с моим 100% зрением не всегда поймешь что там горит. А если светофор еще и со слоем грязи, как у нас все они в городе, никто их не моет никогда - то вообще ничего не видно. Головой то думал интересно кто-нибудь когда такое г.... на улицы ставили ? На старых то советских на всех козырьки были, умные люди делали, сразу видно.

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Гость

19:07:45 20-05-2025

Гость (14:08:29 20-05-2025) Вы козырьки от солнца лучше поставьте на имеющиеся, в солнеч... Нашли из-за чего переживать?
Если вы сто процентов светофор не видите, то вам из задних машин обязательно подскажут когда именно нужно ехать...!

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Гость

16:34:01 20-05-2025

Ленинский стараюсь объехать в любое время суток!
Рассинхрон светофоров полный!!!
Теперь и на красноармейский не выехать будет!...

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Гость

19:04:18 20-05-2025

Гость (16:34:01 20-05-2025) Ленинский стараюсь объехать в любое время суток!Рассинхр... А чё вы мне то минусуете!?
Я что ли светофоры на ленинском рассинхронизировал?!... Так что ленинский утром и вечером колом стоит...!

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Гость

19:31:02 20-05-2025

Ага на Павлоском-Солнечная поляна поставили теперь по павлику красный горит 2 минуты.

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Гость42

06:27:33 21-05-2025

Если бы светофор был "умным", то выключился и не создавал пробок.

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