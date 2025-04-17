Каким правилам дорожного движения нужно учить ребенка и как это делать?

В Госавтоинспекции рассказали, что следует объяснить ребенку, чтобы он был грамотным участником дорожного движения

17 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Люди переходят дорогу / Фото: Госавтоинспекция по Алтайскому краю

С начала 2025 года в Алтайском крае случилось 42 ДТП с несовершеннолетними. В них два ребенка погибли и 40 пострадали. Дорога – место повышенной опасности для любого человека, особенно для маленьких пешеходов и пассажиров. Госавтоинспекция напоминает: необходимо обучать детей правилам поведения на дороге и ПДД РФ с самого раннего возраста. Такая "школа", подчеркивают в ведомстве, поможет ребенку стать и грамотным пешеходом, и ответственным водителем в будущем.

Что нужно объяснить ребенку?

"Дурной пример заразителен" – гласит всем известная пословица. Поэтому родитель может научить ребенка ответственности и правилам в первую очередь личным примером поведения на дороге. А именно: переходить дорогу в установленном месте и только на зеленый сигнал светофора (в случае если пешеходный переход регулируемый и светофор есть). Если при ребенке взрослый нарушает правила (и делает это регулярно), то малыш легко скопирует его поведение и будет делать ровно так же.

Детям необходимо неоднократно рассказывать, что:

– выходить на проезжую часть в неположенном месте категорически запрещено и опасно;

– при наличии тротуара нужно идти исключительно по нему, а при его отсутствии – по обочинам навстречу движению транспортных средств;

– переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что транспортные средства во всех рядах остановились и пропускают;

– если на переходе установлен светофор, нужно следовать его сигналам;

– также в Госавтоинспекции рекомендуют заострить внимание на том, что перед выходом на пешеходный переход следует обязательно остановиться и осмотреться.

И это далеко не весь список правил, которые ребенок должен выучить наизусть и осознавать последствия нарушений.

Ребенка следует научить:

переходить дорогу в спокойном темпе, не бежать;

не выбегать из-за кустов или припаркованных автомобилей;

отличать быстро и медленно едущий транспорт;

понимать, какой автомобиль двигается прямо, а какой собирается повернуть;

знать, что бежать к своему автобусу через дорогу нельзя, так как в таком случае можно не успеть оценить обстановку вокруг.

Более того, ребенку следует рассказать о правилах поездки в общественном транспорте и в автомобиле. Например, объяснить, что при движении автомобиля нельзя выставлять в окна руки, голову и другие части тела.

От родителей ребенок должен уяснить:

как оценивать дорожную ситуацию (нужно глядеть по сторонам, смотреть как можно дальше вперед, наблюдать за изменениями в дорожной обстановке, долго не задерживать взгляд на одном объекте и проч.);

как работают светофоры, дорожные знаки и разметка;

что значат сигналы регулировщика;

почему надо быть внимательным, осторожным и бдительным на дороге;

что такое ДТП и почему они случаются;

к каким последствиям может привести нарушение ПДД (а именно к травмированию или к гибели участников дорожного движения).

Своему ребенку всегда стоит указывать на ошибки других пешеходов, чтобы он их запомнил и не совершал.

Как заниматься с ребенком?

Ежедневно перед выходом ребенка на улицу нужно проводить "пятиминутки" безопасности. Госавтоинспекция советует проводить игру-беседу по правилам дорожного движения, в процессе которой можно обсудить полученный ребенком опыт, обговорить встретившиеся ему на пути "дорожные ловушки" и найти безопасные маршруты. Закреплять знания ПДД можно также с помощью фильмов, книг, загадок и стихов, где будут представлены те или иные дорожно-транспортные ситуации. Еще вариант – купить ребенку игрушечные машинки, светофоры и фигурки пешеходов, и с помощью них моделировать реальные ситуации на проезжей части. В свободное время вместе с ребенком пройти по его ежедневным маршрутам и на практике объяснить, где его путь будет безопасным.

При этом в Госавтоинспекции советуют давать объяснения ребенку в игровой форме, спокойно и ни в коем случае не запугивать его. Инспекторы говорят, что обучение должно быть ненавязчивым и регулярным. Можно учить детей во время прогулок или поездок на общественном транспорте или на автомобиле.

С какого возраста дети несут ответственность за нарушение ПДД?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для несовершеннолетних административная ответственность наступает с 16 лет – в том числе и в случае нарушения ПДД РФ. С этого возраста подростка могут привлечь и к уголовной ответственности, если он причинил здоровью другого человека тяжкий вред, крупный материальный ущерб или его действия привели к смерти другого лица. Если ребенку нет 16 лет, ответственность за него будут нести родители. Впрочем, каждый конкретный эпизод рассматривается отдельно – все зависит от скорости транспортного средства, возможности остановиться, просматриваемости дороги и других факторов.

В некоторых случаях уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Это происходит, например, в случае, если подросток угнал машину и устроил ДТП, в котором погиб человек.

Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД

Родители несут ответственность за детей по статье 63 Семейного кодекса РФ ("Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей"). По статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних") они могут получить предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.