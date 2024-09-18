В центре Барнаула отключат светофоры на двух перекрестках

Устройства не будут работать на протяжении часа

18 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 18 сентября отключат светофоры на двух перекрестках, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Устройства не будут работать с 13:30 до 14:30 на пересечениях:

проспекта Ленина с улицей Пионеров;

проспекта Ленина с улицей Профинтерна.

Причина – плановая замена светофорного оборудования.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.