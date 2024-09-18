В центре Барнаула отключат светофоры на двух перекрестках
Устройства не будут работать на протяжении часа
18 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 18 сентября отключат светофоры на двух перекрестках, сообщили в телеграм-канале мэрии.
Устройства не будут работать с 13:30 до 14:30 на пересечениях:
- проспекта Ленина с улицей Пионеров;
- проспекта Ленина с улицей Профинтерна.
Причина – плановая замена светофорного оборудования.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
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