В центре Барнаула открыли обновленную детскую площадку

Подрядчик полностью заменил игровой комплекс и уложил новое безопасное покрытие

02 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

1 июня, в Международный день защиты детей, в Барнауле открыли обновленную детскую площадку на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Об этом сообщили в администрации города.

Компания "Строительная перспектива" установила игровой комплекс с горками, переходами и тоннелями, а также уложила новое безопасное покрытие. Реновация площадки обошлась в шесть миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия участвовали глава Центрального района Максим Сабына и депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов. Максим Сабына отметил, что при поддержке главы Барнаула Вячеслава Франка, а также депутатов, предпринимателей, общественников и родителей за последние пять лет в краевой столице обустроили около 20 площадок:

"Символично, что в День защиты детей открываем детскую площадку. Выражаю благодарность компании "Строительная перспектива" и лично руководителю компании Андрею Геннадьевичу Комякову за инициативу. За короткое время в сквере появился обновленный детский игровой комплекс. С праздником, дорогие жители, желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия", – поздравил барнаульцев руководитель Центрального района.

Детский игровой комплекс возле "Гулливер парка" установили в сентябре 2016 года в рамках празднования 286-й годовщины со Дня основания столицы Алтайского края. Это место остается очень востребованным у маленьких барнаульцев уже на протяжении почти десяти лет.

Депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов также присоединился к словам поздравления. Он пожелал маленьким жителям краевой столицы новых свершений и поблагодарил взрослых за заботу, которую они дарят малышам.

"Дорогие дети! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Мечтайте, дружите и стремитесь узнавать новое! Пусть каждый из вас ощущает поддержку и заботу близких. Особая благодарность родителям, бабушкам и дедушкам за ту безусловную любовь и тепло, которые вы дарите детям. В условиях современных вызовов особенно важно помнить о нашей ответственности за их безопасность и благополучие. Мы, взрослые, обязаны заботиться о детях, поддерживать семейные ценности и помогать раскрывать их таланты, чтобы они выросли достойными гражданами и настоящими патриотами нашей страны", – сказал Вячеслав Перерядов.

На открытие обновленного игрового комплекса пришли дети вместе со своими родителями. Аниматоры провели для ребят развлекательную программу с играми и музыкальными номерами.