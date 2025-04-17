В Барнауле обновят популярную детскую площадку возле "Гулливер парка"

Современный игровой комплекс планируют установить не позднее 9 мая

17 апреля 2025, 17:55, ИА Амител

Детская площадка на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской / Фото: barnaul.org

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской обновят детскую площадку. Современный игровой комплекс планируют поставить к 9 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Детский городок в центре краевой столицы установили в сентябре 2016 года. Проект реализовали по инициативе компании "Строительная перспектива", его общая стоимость составила свыше пяти миллионов рублей. Однако 16 апреля рабочие начали демонтировать его из-за высокого износа. В связи с этим пользование площадкой временно ограничили. Согласно плану, срок монтажа обновленного игрового участка - до 9 мая.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что детская площадка востребована среди горожан.

"Площадка нашла свое место в городском пространстве. Ежедневно туда приходят молодые мамы с детьми со всего района. С предложением обновить все те элементы, которые находятся на этой детской площадке, вышла компания "Строительная перспектива". Порядка шести миллионов рублей внебюджетных средств направлено на обновление комплекса. Выражаю благодарность Андрею Геннадьевичу Комякову за инициативу. Также мы прорабатываем вопрос по расширению площадки с добавлением новых элементов", – сказал мэр краевой столицы.

Директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков заявил, что вместо устаревшего детского игрового оборудования будет установлен современный комплекс с новым резиновым покрытием:

"Мы готовы и дальше оказывать помощь в содержании данной площадки", – добавил руководитель строительной компании.

Инициативу реновации детской площадки возле ТЦ "Гулливер" также прокомментировала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Она отметила, что активная реализация программ благоустройства позволяет создавать в краевой столице новые места отдыха, а подобные предложения от жителей и предпринимателей делают город комфортнее и привлекательнее.