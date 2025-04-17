В Барнауле обновят популярную детскую площадку возле "Гулливер парка"
Современный игровой комплекс планируют установить не позднее 9 мая
17 апреля 2025, 17:55, ИА Амител
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской обновят детскую площадку. Современный игровой комплекс планируют поставить к 9 мая. Об этом сообщили в администрации города.
Детский городок в центре краевой столицы установили в сентябре 2016 года. Проект реализовали по инициативе компании "Строительная перспектива", его общая стоимость составила свыше пяти миллионов рублей. Однако 16 апреля рабочие начали демонтировать его из-за высокого износа. В связи с этим пользование площадкой временно ограничили. Согласно плану, срок монтажа обновленного игрового участка - до 9 мая.
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что детская площадка востребована среди горожан.
"Площадка нашла свое место в городском пространстве. Ежедневно туда приходят молодые мамы с детьми со всего района. С предложением обновить все те элементы, которые находятся на этой детской площадке, вышла компания "Строительная перспектива". Порядка шести миллионов рублей внебюджетных средств направлено на обновление комплекса. Выражаю благодарность Андрею Геннадьевичу Комякову за инициативу. Также мы прорабатываем вопрос по расширению площадки с добавлением новых элементов", – сказал мэр краевой столицы.
Директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков заявил, что вместо устаревшего детского игрового оборудования будет установлен современный комплекс с новым резиновым покрытием:
"Мы готовы и дальше оказывать помощь в содержании данной площадки", – добавил руководитель строительной компании.
Инициативу реновации детской площадки возле ТЦ "Гулливер" также прокомментировала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Она отметила, что активная реализация программ благоустройства позволяет создавать в краевой столице новые места отдыха, а подобные предложения от жителей и предпринимателей делают город комфортнее и привлекательнее.
"В нашем городе появляется все больше современных детских площадок. Это результат реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Также действуют краевые и муниципальные программы, такие как инициативное бюджетирование. Жители могут разрабатывать и реализовывать свои проекты с привлечением средств из городского бюджета. Каждый год у нас становится больше уголков для отдыха. Замечательно, что такие инициативы исходят не только от жителей, но и от предпринимателей, как в случае с предложением Андрея Геннадьевича Комякова. Мы уверены, что такие инициативы делают наш город более комфортным и привлекательным", – подчеркнула Галина Буевич.
18:22:23 17-04-2025
скажите, разве это безопасно - в самом загазованном месте, впритык к крупной дороге - гулять детям?! площадка всегда очень загружена, дети постоянно конфликтуют, бегают как безумные, на лазилках для малышей отираются подростки и мешают маленьким. В общем никчемное сооружение и вредное здоровью, всегда в том районе города превышение ПДК свинца, тяжелых металлов, сажи и прочего всегда было в 10+ раз!!
19:11:59 17-04-2025
Гость (18:22:23 17-04-2025) скажите, разве это безопасно - в самом загазованном месте, в...
Дома со своими дитями сидите. Задолбали уже всех!
10:25:44 18-04-2025
Гость (19:11:59 17-04-2025) Дома со своими дитями сидите. Задолбали уже всех! ... кто и чем вас задолбал,чье-то дитя?
почему ваша мать с вами дома не сидит,вечно недовольными и злыми
16:00:41 18-04-2025
Гость (19:11:59 17-04-2025) Дома со своими дитями сидите. Задолбали уже всех! ... пейте глицин, поможет
19:23:10 17-04-2025
Детская площадка большого размера доступная всем жителям нужна не только на проспекте Красноармейском. Дефицит общественных пространств в густонаселённой части центра города - это позор города. Именно поэтому нужна пешеходная зона на проспекте Социалистическом с аналогичной детской площадкой выше улицы Партизанской. Создание такой площадки здесь было бы более разумным, чем обновление площадки на участке возле ТЦ Гулливер, где ее явно недостаточно и обновление лишь сделает дефицит ещё более очевидным. Идеальное место для общественного пространства - проспект Социалистический. Поддержите.
19:32:50 17-04-2025
Евгений яИванов (19:23:10 17-04-2025)пешеходная зона на проспекте Социалистическом с аналогичной детской площадкой выше улицы Партизанской. И куда вы эту площадку вонзить планируете? Например между Партизанской и Димитрова? По четной стороне Соца места нет совсем. Или по нечетной деревья выпилите и под окнами многоэтажек запулите? Так ее местные жители будут каждую ночь огненному петуху в жертву приносить.
Читая вас, у меня иногда складывается впечатление, что вы бредите пытаясь "улучшить" город...
19:57:29 17-04-2025
Гость (19:32:50 17-04-2025) И куда вы эту площадку вонзить планируете? Например между Па... Речь идёт о пешеходной зоне. Детская площадка не должна быть окружена транспортом по понятным причинам. Во дворах разве детские площадки не под окнами? Под окнами, только притеснены парковками. Деревья будут замечательно расти на детской площадке и от этого выиграют не только дети. Чтобы понять, что бред, а что нет, нужен опрос населения и лучше голосование после знакомства с деталями предложения.Визуализацию можно найти в ВК сообществе Комфорт центра Барнаула. Проблема существует. Перекосы в сторону удобств для автомобилей на улицах города в ущерб пешеходам налицо. Я предлагаю оздоровление городской среды.
20:20:15 17-04-2025
Евгений Иванов (19:57:29 17-04-2025) Речь идёт о пешеходной зоне. Детская площадка не должна быт... Я не против пешеходной зоны на Соце. Если вы заметили, то я про нее ни слова против не озвучил. Меня интересует куда вы собираетесь воткнуть детскую площадку на нем? Это же ваши слова, не так ли? Ну и сравнивать дворовую детскую площадку (где носится ребятня с одного двух домов) с той, что сейчас находится на Партизанской-Красноармейском (которая на несколько кварталов и куда часть на машинах едут) такое себе...
Ну и все таки, где на Соце (выше Партизанской) вы предлагаете разместить участок в 7,2 сотки? Понятно, что размеры примерные. Измерял тот сквер по 2 гис. И что бы он не был под окнами многоэтажек. В ВК не отправляйте. Я там только по несправедливому приговору суда зарегистрируюсь.
20:42:42 17-04-2025
На проспекте Социалистическом выше улицы Партизанской имеется расширение до корпуса университета, словно специально предусмотренное для того, чтобы здесь было общественное пространство. Здесь разместятся замечательно не только детская площадка, подобная то, что есть у Гулливера, но и зелёный сквер. Что значит под окнами? Что Вас смущает? Разве бывают детские площадки не под окнами? А возле ТЦ Гулливер разве не стоят многоэтажные дома с окнами? Трудно разговаривать бе возможности показать на картинке, видео. В ВК сообществе такая возможность есть. Там даже видео можно увидеть. Более информативное и продуктивное общение. В Амик - лишь краткое описание. Конечно, на пешеходной зоне не будет парковок и трафика. Но это как раз и нужно людям, живущим в густонаселённый центре, где на улицах и во дворах буквально насилие машин.
06:56:59 18-04-2025
Евгений Иванов (20:42:42 17-04-2025) имеется расширение до корпуса университета Ндааааа... Вы высшее образование где получали, что студентах вообще не думаете? В Педе? Ну физически нет на Соце места под общественные пространства. Если сделают пешеходную зону, то на этом и ограничатся.
23:29:51 17-04-2025
Самая глупейшая идея городских властей! В районе офисов и магазинов, где на каждом пятачке парковки машин размещать детскую площадку, не огороженную от транспортных магистралей очень опасно для жизни тех же детей. На этом месте уже были несколько трагических детских смертей и исковерканных судеб водителей автотранспорта. Все равно бюрократам этого мало, надо надо осваивать деньги!
09:08:09 18-04-2025
Алтайский (23:29:51 17-04-2025) Самая глупейшая идея городских властей! В районе офисов и м... Эта площадка там до офисов существует
16:00:13 18-04-2025
Гость (09:08:09 18-04-2025) Эта площадка там до офисов существует... и что? так давайте же в самом грязном месте продолжим ее упорно восстанавливать, травить газами и без того малочисленных в РФ детей ?! как приманка специальная в самом ядовитом месте по ПДК вредных веществ города (по причине расположения в низине, у загазованного перекрестка)
09:04:50 18-04-2025
Любимая площадка. Надеюсь, ее и правда раширят, чтобы всем детям хватало места. Спасибо всем, кто участвует в ее создании и содержании. Еще бы, конечно, голубей оттуда убрать или сделать для них отдельное место. Все в помете. И людям не докажешь, что кормить птиц около качель нельзя.
09:13:57 18-04-2025
Самая глупейшая идея городских властей! Говоря сейчас современным языком с применнением модных слов в тренде и тенденции городской власти стоит задача делать всё не там где нужно а там где всё это видно.
09:39:20 18-04-2025
Гость (09:13:57 18-04-2025) Самая глупейшая идея городских властей! Говоря сейчас совре...
У меня двое детей, мне все равно, видно или нет эту площадку. Хорошо, что она есть. Спасибо за нее огромное. Пусть будет побольше таких проектов в разных местах города - и там, где видно, и там, где не видно.
12:12:43 21-04-2025
Да. Площадки нужны детям. На площади Сахарова можно еще организовать.