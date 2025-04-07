В центре Барнаула срубили два дерева
В городе продолжают убирать аварийные деревья
07 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Социалистическом в самом центре города утром 7 апреля срубили два дерева. Как сообщает корреспондент amic.ru, их остатки в настоящее время лежат рядом с магазином "Новэкс". Судя по всему, они были аварийными. Будут ли на месте срубленных деревьев сажать новые – пока неизвестно.
Напомним, в краевой столице в апреле рабочие начали сносить деревья, которые представляют опасность для горожан. Всего в Барнауле планируется провести более 140 экологических акций и свыше 40 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного порядка. Массовые акции пройдут на территории за торговым центром "Европа", Сиреневого бульвара, Березовой рощи в районе улицы Солнечная Поляна, бульвара Медиков, парка Целинников, аллеи по проспекту Космонавтов, разворотного кольца по улице Кулагина, сквера имени Германа Титова, Зеленого сквера за государственным художественным музеем Алтайского края, аллеи по улице Аванесова.
13:12:24 07-04-2025
шикардос новость!
14:07:28 07-04-2025
Беда в том, что в этом же сезоне на месте спиленных аварийных - не появляются новые деревья. А ведь это не только экология, но живительная тень на тротуарах в знойные летние дни. И не факт, что в другой год в этом месте появятся крупномерные деревья. жаль, очень жаль, что об этом никто не думает.
00:34:04 08-04-2025
Михаил (14:07:28 07-04-2025) Беда в том, что в этом же сезоне на месте спиленных аварий... Люди убирают угрозу окружающим пилами и топорами, а сажать саженцы должны другие
14:13:33 07-04-2025
На последнем фото дерево просто в шоке.
17:49:29 07-04-2025
и на другой стороне перед магнитом тоже минус два
08:35:44 08-04-2025
Скоро все вырубят. Будет пустыня!
08:55:12 08-04-2025
Спилите переломанные кусты клёна перед домом Павловский тракт 307к1 уже света не видно от этих зарослей и сломанных ободранных веток. Везде а городе что-то спиливают , но в упор не хотят замечать эти кусты на красной линии. Куда только не писали и не обращались! Как будто кому-то они там нужны , чтобы не замечать проблемы жк норд.
14:41:47 08-04-2025
Ничего нового они сажать не будут.
Такое чувство что задача данного комитета - сделать наш город максимально не уютным