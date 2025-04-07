В центре Барнаула срубили два дерева

В городе продолжают убирать аварийные деревья

07 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Срубленные деревья в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на проспекте Социалистическом в самом центре города утром 7 апреля срубили два дерева. Как сообщает корреспондент amic.ru, их остатки в настоящее время лежат рядом с магазином "Новэкс". Судя по всему, они были аварийными. Будут ли на месте срубленных деревьев сажать новые – пока неизвестно.

Напомним, в краевой столице в апреле рабочие начали сносить деревья, которые представляют опасность для горожан. Всего в Барнауле планируется провести более 140 экологических акций и свыше 40 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного порядка. Массовые акции пройдут на территории за торговым центром "Европа", Сиреневого бульвара, Березовой рощи в районе улицы Солнечная Поляна, бульвара Медиков, парка Целинников, аллеи по проспекту Космонавтов, разворотного кольца по улице Кулагина, сквера имени Германа Титова, Зеленого сквера за государственным художественным музеем Алтайского края, аллеи по улице Аванесова.