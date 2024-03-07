Ребенка сбили на Сергея Ускова в Барнауле
Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
07 марта 2024, 21:35, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Мальчика 2014 года рождения сбили на улице Сергея Ускова в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2014 года рождения, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходу", – сказано в сообщении.
Отмечается, что мальчику оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
22:40:34 07-03-2024
не оправдываю водителя, но не учат сейчас правильно дорогу переходить( раньше помню объясняли - посмотри налево, направо, убедись что пропускают и иди... Сомневаюсь что какой-то водитель хочет специально кого-то сбить и в 95 случаях заранее притормозит, в 4х заметит поздно и затормозит экстренно, но остаётся 1% в котором чтобы не произошла трагедия должен быть внимателен пешеход, а не в телефон смотреть или не бежать под машину считая что он прав!
07:40:25 08-03-2024
Гость (22:40:34 07-03-2024) не оправдываю водителя, но не учат сейчас правильно дорогу п... Правильно! Не должен водитель в телефон смотреть, особенно когда к пешеходному переходу приближается. А желательно еще и притормозить...
08:31:03 08-03-2024
положа руку на сердце,виноваты пешеходы,в правилах сказано:"убедись в безопасности маневра"... создали пешикам превелигированное положение,а в честь чего такое? нескролько десятков машин тормозят,зачастую с риском дтп из за одного суицидника .
20:38:56 09-03-2024
Гость (08:31:03 08-03-2024) положа руку на сердце,виноваты пешеходы,в правилах сказано:"... Похоже сердце у тебя в заднице, мил человек! "Убедись в безопасности маневра" - это для водителя ТС, а не для пешехода. Пешеход, как правило, не маневрирует. Советую изучить раздел ПДД "Маневрирование".
00:20:53 10-03-2024
Гость (08:31:03 08-03-2024) положа руку на сердце,виноваты пешеходы,в правилах сказано:"... В честь того, что водитель сидит в железяке, которая может нанести тотальный вред. А пешеход идет пешком.
10:22:30 08-03-2024
Любая дорога для водителя может стать для него трагичной. Вот поэтому уважаемые шофера смотрите внимательно за рулём,не надо давить на газ если ты в черте города. Я уже не молодой ,но когда еду за рулём по городу то вижу, как гоняют молодые люди и подрезают. А зачем всё это,ну надо всё делать спокойней и всё будет хорошо.
10:50:46 08-03-2024
Для тех кто за рулём. Вот слово ВОДИТЕЛЬ - это ты водишь транспорт,а не он тебя. Поэтому виноват всегда ты. Если будешь помнить это,то всегда будешь соблюдать правила и всё у тебя будет хорошо.. Удачи всем.
11:02:52 08-03-2024
Жалко ребенка, но часто сами виноваты - бегут не глядя!
12:48:29 08-03-2024
При переходе всегда должен быть внимателен пешеход, потому что водитель при всех своих обязанностях может быть пьян, уснул или обдолбан наркотой, или давно мёртв от сердечного приступа или инсульта, а машина едет вперёд!
00:23:49 10-03-2024
Гость (12:48:29 08-03-2024) При переходе всегда должен быть внимателен пешеход, потому ч... Пешеход тоже может быть чем-то огорчен, взволнован, пьян, с повышенным давлением, с плохим зрением, с плохой координацией, в преклонном возрасте... По улицам имеют право ходить все, для этого не нужно получать права, как на вождение. Потому в первую очередь должен быть внимателен водитель - он сами получением прав доказал, что дееспособен и адекватен. Вот и надо соответствовать.
09:59:08 10-03-2024
Гость (00:23:49 10-03-2024) Пешеход тоже может быть чем-то огорчен, взволнован, пьян, с ... Похоже, ты глупец. Не снизим так травматизм на дорогах. Ну кто хотел, услышал.