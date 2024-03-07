Ребенка сбили на Сергея Ускова в Барнауле

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

07 марта 2024, 21:35, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Мальчика 2014 года рождения сбили на улице Сергея Ускова в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2014 года рождения, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходу", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мальчику оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.