Алтайские депутаты прокомментировали призыв снести памятник "Алеша" в Болгарии

Депутат АКЗС Максим Банных считает, что снести "Алешу" – это то же самое, что стереть память о жертвах войны

12 января 2024, 10:15, ИА Амител

Алексей Скурлатов / Фото: altairegion22.ru

Алтайские депутаты высказались резко против инициативы коллег из болгарского города Пловдива демонтировать памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтайского края. Своим мнением парламентарии поделились с "Атмосферой".

Напомним, депутаты одной из болгарских партий призвали убрать памятник до конца 2024 года. Если в муниципальном совете инициативу одобрят, то мэр города поддержит такое решение.

Депутат АКЗС Максим Банных считает, что снести "Алешу" – это то же самое, что стереть память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной войны.

"Алексей Иванович Скурлатов, ставший прообразом “Алеши”, – наш земляк из села Налобиха. Алексей Иванович приходится двоюродным прапрадедом моему сыну Марку. Мы были с Марком в Пловдиве, я показывал ему памятник его предку. И я не хочу, чтобы кто-либо в угоду своим политическим интересам лишал людей памяти. Обращаюсь к депутатам Пловдива: одумайтесь! Вы живете сегодня потому, что "Алеша" освободил вас от фашизма!" – отметил Максим Банных.

Депутат АКЗС, участник СВО Владимир Громов напомнил, что СССР оказывал Болгарии значительную экономическую помощь.

"Красноармейцы весной 1945 года вспахали 150 тысяч гектаров и засеяли 45,4 тысячи гектаров земли в единоличных и кооперативных хозяйствах, также передали во временное пользование 42 трактора, более 200 лошадей, сельскохозяйственный инвентарь, предоставили горючее и посевной материал. Также, несмотря на собственные сильные продовольственные затруднения, Советский Союз поставил 30 тысяч тонн кукурузы и 20 тысяч тонн пшеницы", – напомнил Владимир Громов.

Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов обратился к жителям Пловдива с просьбой встать на защиту памятника "Алеша".