Житель Новосибирска ушел на работу и оказался в больнице в ссадинах и с потерей памяти

Полиция проводит проверку

28 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске полиция выясняет обстоятельства загадочного происшествия с 61-летним местным жителем. 24 июня в 06:30 утра он ушел на работу, а через полчаса оказался в больнице с потерей памяти, пишет "КП-Новосибирск".

По словам дочери потерпевшего, его нашли на улице Ветлужской. "Кто именно его обнаружил, я не знаю, но скорую вызвали в 06:52", — подчеркнула она.

С травмами головы, ссадинами, синяком под глазом и на затылке мужчину увезли в больницу. Телефона и денег при нем не было, но дорогие часы остались.

Уже в полдень мужчина самостоятельно вернулся домой — как и на чем добрался, не помнит. Из стационара он решил уйти сам. При этом приходить в себя он начал лишь через три дня, но говорит, что помнит только удар.

"Только упомянул, что во дворе всю ночь гуляли — были крики, шум. Может, связано, может, нет. Может, какая-то компания отдыхала, может, кто-то поспорил. Может, что-то пошло не так, и решили ударить", — полагает его дочь.

Женщина подчеркивает: ранее у отца бывали эпилептические приступы и потери сознания, но без подобных травм.

Семья надеется узнать, что на самом деле произошло тем утром. Полиция уже зарегистрировала происшествие и проводит проверку.