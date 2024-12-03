В центре Барнаула водитель на "Жигулях" сбил 20-летнюю девушку

ДТП произошло на пр. Социалистическом

03 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

ДТП на пр. Социалистическом / Фото: t.me/incident22

В городской Госавтоинспекции прокомментировали ДТП на пр. Социалистическом, где сбили пешехода. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1996 года рождения, наехал на девушку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую девушку доставили в городскую больницу № 1 с телесными повреждениями.

Полиция проводит проверку по данному факту.