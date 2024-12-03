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В центре Барнаула водитель на "Жигулях" сбил 20-летнюю девушку

ДТП произошло на пр. Социалистическом

03 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

ДТП на пр. Социалистическом / Фото: t.me/incident22
ДТП на пр. Социалистическом / Фото: t.me/incident22

В городской Госавтоинспекции прокомментировали ДТП на пр. Социалистическом, где сбили пешехода. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1996 года рождения, наехал на девушку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую девушку доставили в городскую больницу № 1 с телесными повреждениями.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Бдыщ

22:56:27 03-12-2024

Как настоящий мужчина он обязан на ней жениться...

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Гость

07:49:54 04-12-2024

Бдыщ (22:56:27 03-12-2024) Как настоящий мужчина он обязан на ней жениться... ... Вас собьют мы тоже посмеемся.

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Гость

09:34:46 04-12-2024

ВАЗ-21074 --- он то куда летел

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