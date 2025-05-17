В центре Барнаула до инсульта избили водителя автобуса после ДТП
Нападавшего задержали
17 мая 2025, 10:35, ИА Амител
В Барнауле ДТП с участием автобуса и легковушки закончилось избиением водителя общественного транспорта. Его госпитализировали, пишет "Толк".
Авария случилась 16 мая около 8 утра на пересечении Строителей и Профинтерна. Представители компании-перевозчика рассказали, что в автобус № 55 марки Scania врезалась легковушка, после чего вызвали Аварком.
"Водителю легкового автомобиля пояснили, что он обязан был уступить право проезда автобусу, который двигался по главной дороге. Однако водитель легковушки был с этим не согласен. Когда их оформил Аварком, они отъехали на вокзал, где водитель легкового автомобиля набросился на водителя автобуса", – рассказал собеседник.
В результате для шофера автобуса вызвали скорую и полицию. Мужчину увезли в больницу, где, по предварительной информации, у него случился инсульт. Представители перевозчика говорят, что он в тяжелом состоянии и врачи пока не дают прогнозов. По их словам, шофер – "молодой парень, у него семья".
В пресс-службе МВД Алтайского края сообщили, что сотрудники ППС задержали 33-летнего местного жителя, которого считают инициатором конфликта. Его доставили в отдел для разбирательства.
"Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.
11:30:27 17-05-2025
Очередной быкующий отморозок возомнил себя вершителем судеб
16:54:51 17-05-2025
Чучмек (11:30:27 17-05-2025) Очередной быкующий отморозок возомнил себя вершителем судеб...
Интересно, опять будет "Хулиганство" или всё-таки ст. 111
17:41:33 17-05-2025
Гость (16:54:51 17-05-2025) Интересно, опять будет "Хулиганство" или всё-таки ст. 11... Ничего не будет. Уже контракт подписал.
11:32:44 17-05-2025
Всегда под сиденьем должна быть монтировка. Часто, достаточно продемонстрировать, что она есть - и инцидент исчерпан.
11:38:45 17-05-2025
Дичает народец.
Уровень агрессии - запредельный.
Ещё про какой-то огнестрел говорят.
15:10:49 17-05-2025
Гость (11:38:45 17-05-2025) Дичает народец.Уровень агрессии - запредельный.Ещё п... Согласно статистике, подавляющая часть убийств совершается при помощи кухонного ножа.
Предлагаете запереть ножи-вилки в оружейке в местном УВД и брать их под роспись только по торжественным случаям?😆
Впрочем, беспокойство властей по поводу гражданского огнестрела вполне обоснованно. Может получится, как в Чечне: приехали из Москвы подозреваемого задерживать, постучались в ворота, а им из-за них: "Никого нет дома". И затвором щёлкнули. Пришлось обратно в Москву ехать.😆
17:02:48 17-05-2025
Кхм... (15:10:49 17-05-2025) Согласно статистике, подавляющая часть убийств совершается п... Байка просто огонь. Тебе ее кто рассказал - кто затвором якобы клацал, или тот, кто якобы в Москву вернулся?
18:08:40 17-05-2025
Гость (17:02:48 17-05-2025) Байка просто огонь. Тебе ее кто рассказал - кто затвором яко... Интернет всё помнит, как бы вы ни старались.😉
16:51:44 17-05-2025
Гость (11:38:45 17-05-2025) Дичает народец.Уровень агрессии - запредельный.Ещё п...
Наличие огнестрела или даже возможное наличие огнестрела у любого гражданина, при соответствующем законе, очень хорошо снижает уровень агрессии у всех отморозков.
17:24:05 17-05-2025
Гость (16:51:44 17-05-2025) Наличие огнестрела или даже возможное наличие огнестрела... Ну да, зная про наличие пистолета надо сразу стрелять наглухо. Ну чтоб снизить уровень преступности в ответ.
18:11:10 17-05-2025
Гость (16:51:44 17-05-2025) Наличие огнестрела или даже возможное наличие огнестрела... "На это я пойтить не могу!" 😆 Ещё про "гражданское достоинство", "права" вспомните.
13:54:21 17-05-2025
Ещё один неадекваша за рулём
15:07:56 17-05-2025
У молодого мечта всей жизни с пеленок-автомобиль. Залез в долги, купил, расплачивается, а тут такое. Не так озвереешь.
15:28:41 17-05-2025
Гость (15:07:56 17-05-2025) У молодого мечта всей жизни с пеленок-автомобиль. Залез в до... Пусть соблюдает правила дорожного движения, для кого они писаны?!
15:28:58 17-05-2025
Гость (15:07:56 17-05-2025) У молодого мечта всей жизни с пеленок-автомобиль. Залез в до...
Зверей надо в клетке держать. А этот еще и расплодился.
18:03:37 17-05-2025
Гость (15:28:58 17-05-2025) Зверей надо в клетке держать. А этот еще и расплодился. ... Кто распорядился? Семья у водителя автобуса, по словам представителя перевозчика
17:43:14 17-05-2025
Гость (15:07:56 17-05-2025) У молодого мечта всей жизни с пеленок-автомобиль. Залез в до... Ваши проблемы, нафига про них рассказывать.
18:04:19 17-05-2025
Гость (15:28:58 17-05-2025) Зверей надо в клетке держать. А этот еще и расплодился. ... Кто распорядился? Семья у водителя автобуса, по словам представителя перевозчика
20:26:08 17-05-2025
Они задолбали эти водятлы на общественном транспорте
20:36:22 17-05-2025
Ещё одно доказательство порочности отмены уголовки за драку. Теперь, у кого больше силёнок, уверены, что за драку ничего не будет и начинают махать кулаками и ногами. Получается, довольно часто не могут рассчитать силу удара и забивают насмерть.
11:23:32 18-05-2025
Ехал по Красноармейскому в сторону Крупской, в правой полосе. Впереди автобус заехал в карман к остановке и открыл двери. Когда я к нему приблизился, он закрыл двери и тут же тронулся - высунул угол в мою полосу. Я не успел затормозить и разбил свое зеркало (12 тысяч) о его зеркало (такие длинные ржавые уши на ржавой китайской помойке). Приехали гбдд, он им сказал, что стоял и садил пассажиров, а в него врезался. У меня не было регистратора. И водитель был обычный плюгавенький мужичонка. По хорошему его бы тоже найти надо на конечной.
19:22:25 18-05-2025
Гость (11:23:32 18-05-2025) Ехал по Красноармейскому в сторону Крупской, в правой полосе... Таких водил надо воспитывать в лесочке, чтобы помнили на долго. Ибо они тупы и словеса не воспринимают.
15:47:18 26-05-2025
Гость (11:23:32 18-05-2025) Ехал по Красноармейскому в сторону Крупской, в правой полосе... Что же ты с таким дорогим зеркалом без регистратора ездишь?
15:56:31 26-05-2025
Жора (15:47:18 26-05-2025) Что же ты с таким дорогим зеркалом без регистратора ездишь?... Жора, ты если начнешь сейчас стоимость запчастей узнавать, дублей китайских или контрактных с разборок, то выпадешь в осадок и станешь Жоржиком.
03:38:03 21-05-2025
Гость (11:23:32 18-05-2025) Ехал по Красноармейскому в сторону Крупской, в правой полосе... Автобусу уступать нужно, ездюк.
10:10:47 23-05-2025
Ехал по правой полосе водителю автобуса вздумалось повернуть резко направо и задал меня снёс зеркало и ему нипочём...их всегда выгораживают..
15:50:07 26-05-2025
Гость (10:10:47 23-05-2025) Ехал по правой полосе водителю автобуса вздумалось повернуть... Просто клювом не надо щёлкать. И обижаться не придётся на автобус.