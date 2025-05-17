В центре Барнаула до инсульта избили водителя автобуса после ДТП

Нападавшего задержали

17 мая 2025, 10:35, ИА Амител

Пострадавший водитель автобуса № 55 / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле ДТП с участием автобуса и легковушки закончилось избиением водителя общественного транспорта. Его госпитализировали, пишет "Толк".

Авария случилась 16 мая около 8 утра на пересечении Строителей и Профинтерна. Представители компании-перевозчика рассказали, что в автобус № 55 марки Scania врезалась легковушка, после чего вызвали Аварком.

"Водителю легкового автомобиля пояснили, что он обязан был уступить право проезда автобусу, который двигался по главной дороге. Однако водитель легковушки был с этим не согласен. Когда их оформил Аварком, они отъехали на вокзал, где водитель легкового автомобиля набросился на водителя автобуса", – рассказал собеседник.

В результате для шофера автобуса вызвали скорую и полицию. Мужчину увезли в больницу, где, по предварительной информации, у него случился инсульт. Представители перевозчика говорят, что он в тяжелом состоянии и врачи пока не дают прогнозов. По их словам, шофер – "молодой парень, у него семья".

В пресс-службе МВД Алтайского края сообщили, что сотрудники ППС задержали 33-летнего местного жителя, которого считают инициатором конфликта. Его доставили в отдел для разбирательства.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.