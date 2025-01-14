В центре Барнаула временно отключат светофоры
Ограничения будут действовать в течение трех часов
14 января 2025, 08:37, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофоры временно отключат в центре Барнаула днем 14 января. Об этом сообщили в мэрии.
Такие меры связаны с проведением плановых работ на электросетях.
Отключение затронет устройства на пересечении пр. Красноармейского с ул. Анатолия. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – подчеркнули в мэрии.
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