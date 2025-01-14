В центре Барнаула временно отключат светофоры

Ограничения будут действовать в течение трех часов

14 января 2025, 08:37, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

Светофоры временно отключат в центре Барнаула днем 14 января. Об этом сообщили в мэрии.

Такие меры связаны с проведением плановых работ на электросетях.

Отключение затронет устройства на пересечении пр. Красноармейского с ул. Анатолия. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00.