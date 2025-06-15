В центре Москвы фасад здания рухнул на головы прохожих. Есть пострадавшие
Медики оказали людям необходимую помощь на месте
15 июня 2025, 17:35, ИА Амител
Обрушившийся фасад здания / Фото: Baza
Часть фасада здания обрушилась на прохожих в московском Китай-городе. Об этом сообщает Baza.
Как информирует Telegram-канал, куски штукатурки упали на людей в Большом Спасоглинищевском переулке.
В ходе происшествия пострадали три человека. Они получили травмы головы и рук.
К месту обрушения приехали врачи скорой, которые оказали людям помощь. Госпитализация им не потребовалась.
18:36:29 15-06-2025
У нас на Строителей и Ленина такое не редкость.
22:02:28 15-06-2025
Гость (18:36:29 15-06-2025) У нас на Строителей и Ленина такое не редкость.... постоянство, я бы сказала
16:09:12 16-06-2025
Гость (22:02:28 15-06-2025) постоянство, я бы сказала... Завираетесь.