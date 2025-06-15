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В центре Москвы фасад здания рухнул на головы прохожих. Есть пострадавшие

Медики оказали людям необходимую помощь на месте

15 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Обрушившийся фасад здания / Фото: Baza
Обрушившийся фасад здания / Фото: Baza

Часть фасада здания обрушилась на прохожих в московском Китай-городе. Об этом сообщает Baza.

Как информирует Telegram-канал, куски штукатурки упали на людей в Большом Спасоглинищевском переулке.

В ходе происшествия пострадали три человека. Они получили травмы головы и рук.

К месту обрушения приехали врачи скорой, которые оказали людям помощь. Госпитализация им не потребовалась.

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Россия

Комментарии 3

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Гость

18:36:29 15-06-2025

У нас на Строителей и Ленина такое не редкость.

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Гость

22:02:28 15-06-2025

Гость (18:36:29 15-06-2025) У нас на Строителей и Ленина такое не редкость.... постоянство, я бы сказала

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ЦУМ ЖИВ!

16:09:12 16-06-2025

Гость (22:02:28 15-06-2025) постоянство, я бы сказала... Завираетесь.

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