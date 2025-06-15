В центре Москвы фасад здания рухнул на головы прохожих. Есть пострадавшие

Медики оказали людям необходимую помощь на месте

15 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Обрушившийся фасад здания / Фото: Baza

Часть фасада здания обрушилась на прохожих в московском Китай-городе. Об этом сообщает Baza.

Как информирует Telegram-канал, куски штукатурки упали на людей в Большом Спасоглинищевском переулке.

В ходе происшествия пострадали три человека. Они получили травмы головы и рук.

К месту обрушения приехали врачи скорой, которые оказали людям помощь. Госпитализация им не потребовалась.