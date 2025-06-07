В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в случае роста инфляции

Для дальнейшей дезинфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, отметила глава регулятора

07 июня 2025, 08:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции, сообщает ТАСС.

"Если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", – сказала Набиуллина.

По ее словам, для дальнейшей дезинфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Дальнейшие решения ЦБ будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в 2026 году.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20%.