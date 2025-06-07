В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в случае роста инфляции
Для дальнейшей дезинфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, отметила глава регулятора
07 июня 2025, 08:31, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции, сообщает ТАСС.
"Если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", – сказала Набиуллина.
По ее словам, для дальнейшей дезинфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Дальнейшие решения ЦБ будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в 2026 году.
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