В Центробанке рассказали, как удержать сотрудников на фоне дефицита кадров
Работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы
13 декабря 2024, 18:15, ИА Амител
Из-за острого дефицита кадров российские компании принимают дополнительные меры для того, чтобы не терять работников. В Центробанке описали основные стратегии привлечения и удержания сотрудников. Об этом сообщает РБК.
В ответ на нехватку квалифицированных специалистов работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы, такие как компенсация по ипотечным кредитам, льготные условия для покупки жилья и оплаченные отпуска для детей.
"На предприятиях становятся популярными беспроцентные займы, оплата аренды жилья и транспортных расходов, а также обучение сотрудников за счет работодателя", – рассказали в ЦБ.
Согласно отчету Центробанка, в условиях нехватки кадров компании увеличивают нагрузку на штат, переходят на шестидневную рабочую неделю, привлекают студентов на неполный день.
Аналитики отмечают, что кадровый дефицит в России стал структурной проблемой. Конкуренция за квалифицированных специалистов требует от компаний адаптации к новым условиям.
18:25:30 13-12-2024
ну из ЦБ они как бы и не бегут. поэтому так себе советчик.
а в народном хозяйстве рецепт один - платить нормально попробуйте, говорят помогает
00:05:05 14-12-2024
Гость (18:25:30 13-12-2024) из ЦБ они как бы и не бегут Вы из бюро по трудоустройству?
18:36:49 13-12-2024
Вот в перинатальный центр уже год требуется специалист по кадрам, зарплату подняли до 70 т., а очереди за забором не видно
06:43:40 14-12-2024
Гость (18:36:49 13-12-2024) Вот в перинатальный центр уже год требуется специалист по ка... И не увидишь.
19:27:23 13-12-2024
Как там старая песня Лещенко? "Фантазёр" - ты меня называла..."
08:27:08 14-12-2024
Кхм... (19:27:23 13-12-2024) Как там старая песня Лещенко? "Фантазёр" - ты меня называла.... Ярослав Евдокимов....
19:23:02 15-12-2024
сделать идеальную ДИ, систему поощрений и штрафов прозрачную, строго следовать режиму и ШР. Гарантирую чрез 1,5 года идеальную работу отдела и зарплату всем заслуженную