В Центробанке рассказали, как удержать сотрудников на фоне дефицита кадров

Работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы

13 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Работа сварщика / Фото: freepik.com

Из-за острого дефицита кадров российские компании принимают дополнительные меры для того, чтобы не терять работников. В Центробанке описали основные стратегии привлечения и удержания сотрудников. Об этом сообщает РБК.

В ответ на нехватку квалифицированных специалистов работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы, такие как компенсация по ипотечным кредитам, льготные условия для покупки жилья и оплаченные отпуска для детей.

"На предприятиях становятся популярными беспроцентные займы, оплата аренды жилья и транспортных расходов, а также обучение сотрудников за счет работодателя", – рассказали в ЦБ.

Согласно отчету Центробанка, в условиях нехватки кадров компании увеличивают нагрузку на штат, переходят на шестидневную рабочую неделю, привлекают студентов на неполный день.

Аналитики отмечают, что кадровый дефицит в России стал структурной проблемой. Конкуренция за квалифицированных специалистов требует от компаний адаптации к новым условиям.