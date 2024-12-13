НОВОСТИЭкономика

В Центробанке рассказали, как удержать сотрудников на фоне дефицита кадров

Работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы

13 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Работа сварщика / Фото: freepik.com
Работа сварщика / Фото: freepik.com

Из-за острого дефицита кадров российские компании принимают дополнительные меры для того, чтобы не терять работников. В Центробанке описали основные стратегии привлечения и удержания сотрудников. Об этом сообщает РБК.

В ответ на нехватку квалифицированных специалистов работодатели повышают зарплаты и предлагают различные льготы, такие как компенсация по ипотечным кредитам, льготные условия для покупки жилья и оплаченные отпуска для детей.

"На предприятиях становятся популярными беспроцентные займы, оплата аренды жилья и транспортных расходов, а также обучение сотрудников за счет работодателя", – рассказали в ЦБ.

Согласно отчету Центробанка, в условиях нехватки кадров компании увеличивают нагрузку на штат, переходят на шестидневную рабочую неделю, привлекают студентов на неполный день.

Аналитики отмечают, что кадровый дефицит в России стал структурной проблемой. Конкуренция за квалифицированных специалистов требует от компаний адаптации к новым условиям.

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Экономика кадровый дефицит Центробанк

Комментарии 7

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Гость

18:25:30 13-12-2024

ну из ЦБ они как бы и не бегут. поэтому так себе советчик.
а в народном хозяйстве рецепт один - платить нормально попробуйте, говорят помогает

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Гость

00:05:05 14-12-2024

Гость (18:25:30 13-12-2024) из ЦБ они как бы и не бегут Вы из бюро по трудоустройству?

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Гость

18:36:49 13-12-2024

Вот в перинатальный центр уже год требуется специалист по кадрам, зарплату подняли до 70 т., а очереди за забором не видно

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Гость

06:43:40 14-12-2024

Гость (18:36:49 13-12-2024) Вот в перинатальный центр уже год требуется специалист по ка... И не увидишь.

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Кхм...

19:27:23 13-12-2024

Как там старая песня Лещенко? "Фантазёр" - ты меня называла..."

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Гость

08:27:08 14-12-2024

Кхм... (19:27:23 13-12-2024) Как там старая песня Лещенко? "Фантазёр" - ты меня называла.... Ярослав Евдокимов....

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Гость

19:23:02 15-12-2024

сделать идеальную ДИ, систему поощрений и штрафов прозрачную, строго следовать режиму и ШР. Гарантирую чрез 1,5 года идеальную работу отдела и зарплату всем заслуженную

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