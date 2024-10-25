В Чечне неизвестные обстреляли военную колонну Росгвардии, есть погибший

Нападавших ищут

25 октября 2024, 08:43, ИА Амител

Патроны / Источник фото: unsplash.com

В пригороде Грозного неизвестные напали на воинскую колонну Росгвардии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение.

Пострадавшего бойца доставили в больницу. Нападавших ищут.