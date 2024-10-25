В Чечне неизвестные обстреляли военную колонну Росгвардии, есть погибший
Нападавших ищут
25 октября 2024, 08:43, ИА Амител
Патроны / Источник фото: unsplash.com
В пригороде Грозного неизвестные напали на воинскую колонну Росгвардии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение.
Пострадавшего бойца доставили в больницу. Нападавших ищут.
09:10:56 25-10-2024
Что опять не так?
10:48:08 25-10-2024
Нападавших ищут --- за погибшего там потом и родственников нападавших искать будут, такие традиции