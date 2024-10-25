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В Чечне неизвестные обстреляли военную колонну Росгвардии, есть погибший

Нападавших ищут

25 октября 2024, 08:43, ИА Амител

Патроны / Источник фото: unsplash.com
Патроны / Источник фото: unsplash.com

В пригороде Грозного неизвестные напали на воинскую колонну Росгвардии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение.

Пострадавшего бойца доставили в больницу. Нападавших ищут.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:10:56 25-10-2024

Что опять не так?

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Гость

10:48:08 25-10-2024

Нападавших ищут --- за погибшего там потом и родственников нападавших искать будут, такие традиции

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