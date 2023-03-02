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В чем суть проекта наставничества "Твой герой" с участием бойцов СВО?

Обучение демобилизованных после участия в специальной военной операции в рамках наставнического проекта начнётся 16 марта

02 марта 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый проект, в котором герои станут наставниками для школьников и студентов, запускают в России. Патриотическим воспитанием молодёжи займутся бойцы СВО, которые уже вернулись домой. Такая работа стартует в нашей стране в рамках проекта "Твой герой", разработанного Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). В чём суть этой программы и кто из военных сможет стать наставниками, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое проект "Твой герой"?

Суть проекта заключается в том, что военнослужащие и мобилизованные, которые уже вернулись домой из зоны СВО, займутся патриотическим воспитанием молодого поколения. В частности, речь идёт об их трудоустройстве в образовательные организации высшего образования, молодёжные центры, региональные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых", региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, "Твой герой" поможет в социализации бойцов, отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

"В наших с вами силах решить сразу две задачи: помочь адаптироваться военнослужащим и обеспечить молодёжь общением с настоящими героями, которые станут для них примерами", – отметила Разуваева.

Уделить особое внимание социализации демобилизованных и их интеграции в общественную жизнь в своих выступлениях неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин.

Любой желающий военный сможет стать наставником?

Одного желания недостаточно. Предварительно потребуется пройти повышение квалификации и переподготовку в специальных центрах. Первый набор будущих наставников стартует уже 16 марта в Центре знаний "Машук". После его завершения порядка 200 военнослужащих приступят к работе в патриотических центрах, сообщает Росмолодёжь. Все эти люди после демобилизации проявили желание попробовать себя в роли наставников, педагогов, воспитателей.

Комментарии 7

  • "Помочь адаптироваться". Зная российского бюрократа, им только остается ходить по школам.
    02 марта, Гость   Ответить
  • трудоустройстве в образовательные организации высшего образования - а что, у нас в вузах можно работать без специального образования? С каких это пор? "повышение квалификации" - какой, простите, квалификации? Если человек имеет три класса образования, или образование автослесаря, то что он будет повышать? "военнослужащие и мобилизованные, которые уже вернулись домой из зоны СВО" - а из этой зоны вернулись в том числе и те, которые уехали туда с другой. Они тоже будут работать с детьми? Или, как обычно, этожесовсемдругоедело?
    02 марта, Гость   Ответить
  • бойцы СВО, которые уже вернулись домой --- на отдых
    02 марта, Гость   Ответить
  • после демобилизации -- так ее же еще не было?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Речь про офицеров, наверное. У них при получении образования есть и психология, и педагогика, и методика обучения. Они по специальности проводят занятия с личным составом. Повышение квалификации даст им возможность расширить навыки
    02 марта, Гость   Ответить
  • Речь про офицеров, наверное. - кадровых что ли? А они что, вернувшись из зоны сво, дальше не служат? И при чем здесь мобилизованные тогда? И где набрать такое количество кадровых офицеров? Думается, все проще. Ждем-с, когда у этих товарищей птср где-нить на уроке патриотизма сыграет.
    02 марта, Гость   Ответить
  • А они что, вернувшись из зоны сво, дальше не служат? -- Ну да, у меня такой же вопрос. Мобилизованных тоже вроде бы еще не демобилизовывали. Не очень понятно, о ком вообще речь
    02 марта, Гость   Ответить
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