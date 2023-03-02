Обучение демобилизованных после участия в специальной военной операции в рамках наставнического проекта начнётся 16 марта

02 марта 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый проект, в котором герои станут наставниками для школьников и студентов, запускают в России. Патриотическим воспитанием молодёжи займутся бойцы СВО, которые уже вернулись домой. Такая работа стартует в нашей стране в рамках проекта "Твой герой", разработанного Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). В чём суть этой программы и кто из военных сможет стать наставниками, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое проект "Твой герой"?

Суть проекта заключается в том, что военнослужащие и мобилизованные, которые уже вернулись домой из зоны СВО, займутся патриотическим воспитанием молодого поколения. В частности, речь идёт об их трудоустройстве в образовательные организации высшего образования, молодёжные центры, региональные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых", региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, "Твой герой" поможет в социализации бойцов, отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

"В наших с вами силах решить сразу две задачи: помочь адаптироваться военнослужащим и обеспечить молодёжь общением с настоящими героями, которые станут для них примерами", – отметила Разуваева.

Уделить особое внимание социализации демобилизованных и их интеграции в общественную жизнь в своих выступлениях неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин.

Любой желающий военный сможет стать наставником?

Одного желания недостаточно. Предварительно потребуется пройти повышение квалификации и переподготовку в специальных центрах. Первый набор будущих наставников стартует уже 16 марта в Центре знаний "Машук". После его завершения порядка 200 военнослужащих приступят к работе в патриотических центрах, сообщает Росмолодёжь. Все эти люди после демобилизации проявили желание попробовать себя в роли наставников, педагогов, воспитателей.