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В России начнут обучать бывших военных как наставников для молодежи

Первые занятия проведут в образовательном центре "Машук"

01 марта 2023, 19:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Обучение демобилизованных военнослужащих в рамках наставнического проекта "Твой герой" начнётся 16 марта в образовательном центре "Машук". Как сообщает ТАСС, об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность", – сказал Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию.

В рамках проекта "Твой герой" участники СВО смогут трудоустраиваться в центры патриотического воспитания, а также в образовательные организации высшего образования, молодёжные центры, региональные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения.

Отмечается, что таким образом участники специальной военной операции смогут адаптироваться в жизни и встроиться в систему патриотического воспитания молодёжи.

Комментарии 15

  • Центры патриотического воспитания---это как ?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Как здорово!Если бы такое было в СССР для афганцев!
    01 марта, Гость   Ответить
  • В СССР в школу на урок ,,обж,,брали учителем бывшего военного,учили морали и нравственности,пераои медицинской помощи и самозащиты.сейчас дети в автобусах курят и не парятся.
    01 марта, Гость   Ответить
  • А сам Кириенко служил в Армии? Автор дефолта точно патриот?
    01 марта, Гость   Ответить
  • да вы работу им дайте вначале с достойным заработком!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Как персонаж не служивший в армии, устроивший в90х дефолт может что то вещать на на семинаре по патриотическому воспитанию.???
    01 марта, Гость   Ответить
  • На Победах моих дедов или на своих личных выигранных военных компаниях демобилизованные будут воспитывать молодёжь?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ура! Наконец-то!! И для военнослужащих, и для молодежи... Как мне кажется, это то, чего так не хватало в борьбе с пропагандой Запада. Наконец, русские начнут стремиться к своей культуре, к защите ценностей своего рода, а не уничтожать себя и страну пресмыкательством перед деградирующими Европой и США.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Там где кириенко там под словоблудием элементарное вредительство для страны и народа. Это фигня не ощущаемая и не осязаемая.Во всех учебных заведениях России НВП с обученными преподавательскому педагогическому мастерству заочно офицерами отставниками и на этой базе разворачивать военно патриотическое воспитание молодежи создавая клубы в каждом учреждении районе области России.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Кириенко он точно нормальный?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Люди работающие за еду не будут патриотами
    02 марта, Гость   Ответить
  • и чему будут учить? родину любить?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Патриотизм хорошо воспитывают бесплатные центры детского творчества. Спортивные кружки и секции. А подобные акции никак патриотизм не воспитают.
    02 марта, Гость   Ответить
  • сейчас дети в автобусах курят и не парятся- во первых где вы такое видели?2 раза в день езжу на автобусе. НИ РАЗУ не видела курящих детей. во-вторых, даже если мы вам поверим про курящих детей в автобусах, то обьясните мне , как вы это связали с патриотизмо?
    02 марта, Гость   Ответить
  • У меня только один вопрос - а что, амнистированные после СВО будут допущены до работы с детьми? Ах да, будет же закон, запрещающий даже упоминать о том, кто они.
    02 марта, Гость   Ответить
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