В России начнут обучать бывших военных как наставников для молодежи

Первые занятия проведут в образовательном центре "Машук"

01 марта 2023, 19:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обучение демобилизованных военнослужащих в рамках наставнического проекта "Твой герой" начнётся 16 марта в образовательном центре "Машук". Как сообщает ТАСС, об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность", – сказал Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию.

В рамках проекта "Твой герой" участники СВО смогут трудоустраиваться в центры патриотического воспитания, а также в образовательные организации высшего образования, молодёжные центры, региональные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения.

Отмечается, что таким образом участники специальной военной операции смогут адаптироваться в жизни и встроиться в систему патриотического воспитания молодёжи.